Minister obrony Niemiec: Dla Rosji Ukraina to tylko początek

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przebywa z wizytą na Litwie. W swoim przemówieniu przed litewskim parlamentem ostrzegł przed zagrożeniami stwarzanymi przez zbrojenia Rosji. – Jesteśmy świadkami, jak Rosja szybko zwiększa produkcję broni i dramatycznie rozbudowuje swoje siły zbrojne. Wszystko to nie pozostawia wątpliwości: dla Rosji Putina Ukraina to tylko początek – powiedział Pistorius w Wilnie.

Jak zaznaczył, przywódcy w Moskwie próbują podważać spójność w państwach UE i NATO, wykorzystując przy tym środki hybrydowe, w tym cyberataki. Dla prezydenta Rosji Putina prawdziwym wrogiem jest wolny i demokratyczny styl życia. – Ukraina była sygnałem alarmowym, być może ostatnim, jaki otrzymamy – powiedział Boris Pistorius.

Brygada gotowa do 2027 roku

Niemiecki rząd obiecał Litwie – partnerowi z NATO – że wyśle do niej gotową do walki i samodzielną jednostkę bojową stacjonującą na Litwie. Brygada ma być gotowa do działania do 2027 roku. To reakcja na rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie i zmienioną sytuację bezpieczeństwa w Europie. Planowana jest stała obecność do 5 tys. żołnierzy, których stałymi bazami będą Rudniki i Rukla. Początkowo żołnierze mają być rozmieszczeni w koszarach w pobliżu Wilna, wielokrotnie jednak pojawiały się wątpliwości, czy wszystko będzie przygotowane na czas.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius (z lewej), premier Litwy Ingrida Szimonyte i minister obrony Litwy Laurynas Kasciunas Zdjęcie: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

Nowa jednostka wojskowa na Litwie zostanie utworzona jako 45 Brygada Pancerna. Będzie nią dowodził generał brygady Christoph Huber, który już objął swoje stanowisko, prowadzi sztab organizacyjny i w pierwszej połowie 2025 roku ma zamknąć przygotowania do stacjonowania brygady. W przyszłym roku około 500 niemieckich żołnierzy będzie już na Litwie.

Rosja rozbudowuje armię

W połowie września br., po raz trzeci od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie, Władimir Putin powiększył rosyjskie siły zbrojne. Dekret prezydencki stanowi, że liczba personelu wojskowego powinna od grudnia br. wynosić prawie 2,4 mln osób, w tym 1,5 mln żołnierzy.

Dopiero w grudniu ubiegłego roku Putin podniósł docelową siłę wojsk do 2,2 mln osób, w tym 1,33 mln żołnierzy. Na początku wojny w Ukrainie w 2022 roku liczba żołnierzy w Rosji wynosiła nieco ponad milion.

Pomoc dla Ukrainy w interesie Niemiec

W swoim przemówieniu w Wilnie niemiecki minister obrony zapewnił, że Niemcy będą również kontynuować wsparcie wojskowe dla Ukrainy. – Leży to w naszym interesie narodowym i jest sprawą dla mnie osobiście ważną – powiedział Boris Pistorius. I dodał, że na Litwie niemieccy żołnierze wkrótce staną „ramię w ramię z litewskimi siłami zbrojnymi, gotowi do obrony kraju”. – Ich bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem. Ich wolność jest naszą wolnością – podkreślił.

Szef resortu obrony Niemiec zapewnił również, że „niemieckie siły zbrojne są przygotowane do bycia centralnym filarem konwencjonalnego odstraszania i obrony w Europie”. Wspomniał również o ważnej roli Niemiec w szybkim przerzucaniu wojsk z rejonu Atlantyku na wschodnią flankę.

Ponad dwa procent PKB na obronę

Jak zapewnił Boris Pistorius, pracuje on również nad tym, aby niemieckie wydatki na obronę stale przekraczały dwa procenty produktu krajowego brutto – co jest celem NATO.

Odniósł się również do swoich planów wprowadzenia nowego modelu służby wojskowej w Niemczech. – Niemcy muszą wprowadzić nową formę służby wojskowej. To jedyny sposób, w jaki siły zbrojne mogą przetrwać w przypadku wojny – powiedział.

(DPA/dom)

