Minister obrony Niemiec: Broniąc wartości, trzeba pokazać muskuły„W walce o wartości musimy pokazać muskuły” – powiedziała szefowa resortu obrony w piątek podczas spotkania ze studentami Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu. Relację z jej wystąpienia opublikował w sobotę dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Zdaniem Kramp-Karrenbauer nowa epoka technologiczna i geopolityczna, która charakteryzuje się ekspansją Chin oraz wyzwaniami wynikającymi z digitalizacji i zmian klimatycznych, stawia przed Niemcami i Bundeswehrą nowe zadania kierownicze.

Niemcy chcą kierować

„Musimy i będziemy robić więcej”, aby zachować bezpieczeństwo i rządy prawa – oświadczyła minister. Jej zdaniem bezpieczeństwo Europy jest obecnie bardziej zagrożone niż dziesięć lat temu. Europejczycy mają wiele możliwości do działania na własną odpowiedzialność – powiedziała wskazując między innymi na „wschodnie sąsiedztwo”, gdzie Rosja „otwarcie bądź w ukryciu prowadzi wojny”. Takim obszarem jest też „południowe sąsiedztwo” z krajami arabskimi pogrążonymi w kryzysie.

Kramp-Karrenbauer przyznała, że pamięć o „nazistowskim barbarzyństwie” była w przeszłości przeszkodą w silniejszym militarnym zaangażowaniu Niemiec. „Nigdy nie uwolnimy się od historii” – zaznaczyła dodając, że sąsiedzi znają demokratyczną stabilność Niemiec. Niemcy mogą „z czystym sumieniem” przyjąć rolę kierowniczą” – powiedziała działaczka CDU.

Więcej pieniędzy na Bundeswehrę

Niemiecka minister podkreśliła, że większe zaangażowanie się Niemiec w politykę bezpieczeństwa będzie miało skutki dla zdolności obronnej. Niemcom nie wolno rezygnować z udziału w atomowej polityce NATO. Opowiedziała się za kupnem nowych samolotów, które pozwolą na dalsze korzystanie z amerykańskiej broni atomowej. Jej zdaniem niemiecki budżet na obronność powinien w kolejnych latach wzrastać, by osiągnąć pułap 2 proc. PKB. Obecnie wydatki na wojsko oscylują wokół 1,5 proc. PKB. W przyszłym roku budżet na armię ma po raz pierwszy przekroczyć 50 mld euro.

Kramp-Karrenbauer kieruje resortem obrony od lipca 2019 roku. W niedawnych wypowiedziach dała do zrozumienia, że po wyborach do Bundestagu we wrześniu chciałaby zachować to ministerstwo.