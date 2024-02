Minister gospodarki RFN: widzę w Polsce wolę współpracy

– To moja druga wizyta w Polsce. Obecnie spotykam się z nowymi partnerami z nowego rządu. Czuję, że mamy do czynienia z nowym otwarciem. Na poziomie technicznym współpracowaliśmy z poprzednim rządem bardzo dobrze, ale teraz dostrzegamy całkiem inne podejście, wolę ściślejszej kooperacji z Niemcami, a na płaszczyźnie europejskiej gotowość do odbudowania bliskiego partnerstwa – powiedział we wtorek w Warszawie minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck.

Polityk Zielonych, który jest wicekanclerzem w koalicyjnym rządzie Olafa Scholza (SPD), rozpoczął wizytę w Polsce od spotkania z minister przemysłu Marzeną Czarnecką (bezpartyjna). Habeck odwiedził Polskę po raz pierwszy w lutym 2022 r. Jego rozmówcą był wówczas wicepremier Jacek Sasin z PiS.

Wspólna strategia w produkcji półprzewodników

– Chcemy ustalić tematy, w których możemy pójść do przodu – powiedział Habeck dziennikarzom. Opowiedział się za ożywieniem trójstronnych kontaktów w ramach Trójkąta Weimarskiego, które „ostatnio jakby zamarły”. Niemcy chętnie podzielą się z Polską swoimi doświadczeniami z transformacji zagłębia węglowego. Minister zwrócił uwagę, że Intel inwestuje w Polsce i w Niemczech, co powinno skłonić oba kraje do opracowania wspólnej strategii w produkcji półprzewodników. Zaprosił Polskę do współpracy z Niemcami i Krajami Bałtyckimi w projekcie budowy farm wiatrowych na Bałtyku.

– Mamy wiele bardzo konkretnych pomysłów. Decydująca jest obecność ludzkiej i politycznej woli. Mam nadzieję, że Polacy i Niemcy wezmą się pod ręce i pójdą do przodu – powiedział. Jak podkreślił, jest zwolennikiem ściślejszej kooperacji przemysłów zbrojeniowych, a po stronie polskiej widzi gotowość do współpracy w tej dziedzinie. – Europa zrozumiała, że utrzymywanie 27 narodowych przemysłów zbrojeniowych jest luksusem, na który nie może sobie pozwolić – ocenił wicekanclerz.

Rafineria PCK w Schwedt Zdjęcie: PCK Schwedt

W kwestii rafinerii PCK Schwedt nie ma decyzji

Pytany o ewentualną nacjonalizację rosyjskich udziałów w rafinerii PCK Schwedt i przejęcia części udziałów przez polski Orlen, Habeck odpowiedział, że „Polska w przeszłości bardzo pomogła w zabezpieczeniu dostaw ropy w Niemczech Wschodnich umożliwiając dostawy do Schwedt z rafinerii Gdańsk pomimo tego, że część udziałów ciągle jeszcze należy do rosyjskiego Rosneftu, który objęliśmy zarządem powierniczym. Jeżeli dojdzie do zmiany tego scenariusza, to Polska jest gotowa do dalszego wsparcia. Mieliśmy przez cały czas bardzo ścisły kontakt (ze stroną polską), a w tych dniach, gdy rozpoczęliśmy proces wysłuchania, którego celem jest ewentualne wywłaszczenie, kontakty uległy dalszej intensyfikacji”.

Odnosząc się do pytania o przyczyny spadku po raz pierwszy od 2004 r. obrotów handlowych, niemiecki minister gospodarki wskazał na „ekstremalnie trudne warunki” panujące w minionych dwóch latach w niemieckiej gospodarce. – Wysoka inflacja doprowadziła do spadku konsumpcji – tłumaczył. Jego zdaniem ubiegłoroczne wyniki nie mają nic wspólnego z trwałym zakłóceniem relacji gospodarczych między obu krajami. – Wręcz przeciwnie, wraz z objęciem władzy przez nowy rząd, powstały nowe impulsy do współpracy – podkreślił.

Niemcy były w 2023 roku drugim najważniejszym inwestorem w polskiej gospodarce Zdjęcie: Rainer Jensen/dpa/picture alliance

Niewielki spadek obrotów handlowych

Z informacji podanych przez Komisję Wschodnią Niemieckiej Gospodarki wynika, że obroty handlowe między Polską a Niemcami wyniosły w 2023 r. 169,5 mld euro i były o 0,9 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Największy spadek - o 3,7 proc. odnotowano w niemieckim eksporcie. Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski. Polska zajmuje piąte miejsce na liście najważniejszych partnerów Niemiec.

Podczas wizyty w Warszawie wicekanclerz Habeck spotkał się też z ministrem rozwoju i technologii Krzysztofem Hetmanem (PSL), ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem (PSL) oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz (bezpartyjna).

Habeck odwiedził siedzibę centrali Grupy Bosch w Polsce. Niemiecki koncern jest obecny w Polsce od 1992 roku. W pięciu lokalizacjach – Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie zatrudnia blisko 9600 pracowników. Obroty ze sprzedaży na rynku polskim wyniosły w 2023 r. osiem mld złotych.

Habeck jest drugim niemieckim ministrem odwiedzającym Polskę po zmianie rządu w grudniu ubiegłego roku. Trzy tygodnie temu w Polsce przebywał minister sprawiedliwości Marco Buschmann (FDP).