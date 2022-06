Minister finansów Niemiec: Skończyć z subwencjonowaniem elektryków

Minister finansów Niemiec chce zaprzestania dotacji na elektryczne samochody w Niemczech. „Nie możemy sobie juz dłużej pozwolić na nietrafione dotacje” – stwierdził szef FDP w rozmowie z gazetą „Welt am Sonntag” i dodał: „Gdyby to ode mnie zależało, zlikwidowałbym premie za zakup pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Do tej pory samochody te były dofinansowywane w wysokości do 20 tysięcy euro, nawet w przypadku najlepiej zarabiających. To jest za dużo. Możemy zaoszczędzić miliardy, by wydać je w rozsądniejszy sposób”.

Christian Lindner nalega, aby w 2023 roku trzymać się hamulca zadłużenia, który został zwolniony podczas pandemii koronawirusa. Chce też ustalić priorytety. Na początku lipca ma zostać zatwierdzony projekt budżetu.

Krytyka stanowiska Lindnera

Stanowisko Lindnera w sprawie dotacji dla samochodów elektrycznych spotkało się z krytyką ze strony różnych stowarzyszeń.

ADAC zażądał od rządu Niemiec gwarancji planowania. „Wielu konsumentów zamówiło już e-samochody, licząc na dopłaty” – powiedział prezes ADAC Gerhard Hillebrand.

„W przypadku większości modeli czas oczekiwania sięga daleko w przyszły rok. Istnieje więc zagrożenie, że planowane przez państwo dotacje tych klientów już nie obejmą. Do tej pory nic nie wskazywało na to, że rząd Niemiec zamierza w przyszłym roku zmniejszyć dotacje dla nowych samochodów z napędem wyłącznie elektrycznym”. Hillebrand zaznaczył również, że propozycja Lindnera jest nie do przyjęcia.

Ministrowie finansów (po lewej) i gospodarki Niemiec

Długi czas oczekiwania

Obecnie klienci samochodów muszą miesiącami czekać na swoje nowe auto z powodu problemów z dostawami i dużego popytu. Likwidacja premii byłaby dla wielu osób przykrą niespodzianką.

Wniosek o dotację mogą być bowiem składane do Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (Bafa) dopiero wtedy, gdy samochód jest już dostarczony i zarejestrowany.

Stowarzyszenie Międzynarodowych Producentów Samochodów (VDIK) stwierdziło, że w celu osiągnięcia celów klimatycznych, a więc ze słusznych powodów, zapowiedziano kontynuację premiowania zakupu elektryków do 2025 roku. „Producenci pojazdów elektrycznych i ich klienci na tym polegają. Nagłe zaprzestanie wypłacania premii za e-samochody oznaczałoby zatem poważne naruszenie zaufania” – oświadczył prezes VDIK

Reinhard Zirpel i jednocześnie ostrzegł przed załamaniem na niemieckim rynku samochodów elektrycznych oraz rosnącą emisją CO2. „Już sama dyskusja o zaprzestaniu wypłacania premii za zakup samochodów elektrycznych powoduje ogromną niepewność. Rząd Niemiec powinien natychmiast położyć kres tym spekulacjom” – powiedział.

Do tej pory koalicja SPD, Zielonych i FDP planowała zreformować państwowe premie na zakup samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Zgodnie z planami ministra gospodarki Roberta Habecka (Zieloni), dotacje na samochody hybrydowe typu plug-in mają zostać zniesione z końcem 2022 roku, czyli wcześniej niż planowano. Hybrydy typu plug-in to połączenie silnika elektrycznego i silnika spalinowego. Według Habecka również dla czystych elektryków ma być w przyszłości mniej pieniędzy od państwa.

(DPA/gwo)

