Miliony podrobionych opakowań papierosów. Miały trafić do Polski

O znalezisku poinformował w poniedziałek (24.01.2022) Urząd Celny w Hamburgu. Na kontenerowcu, który przypłynął z Chin, celnicy natrafili na 770 kartonów zawierających 3,85 miliona pustych podrobionych opakowań papierosów. Były ukryte za innym ładunkiem, który okazał się jedynie kamuflażem. Na opakowaniach widnieje logo znanej marki tytoniowej oraz obowiązkowe ostrzeżenia o szkodliwości palenia tytoniu.

Celnicy podejrzewają, że opakowania miały trafić do Polski i tam zostać wypełnione podrobionymi papierosami „przez fałszerzy produktów markowych”.

Globalne sieci przestępcze

Całe znalezisko zostało zniszczone po tym, gdy właściciel marki potwierdził, iż chodzi o podrobione opakowania.

Urząd Celny w Hamburgu podkreśla, że nie jest to jedyny dowód na to, iż „przestępczość zorganizowana opiera się na globalnej sieci łańcuchów dostaw”. W listopadzie ub. roku służby celne skonfiskowały około 27 tysięcy podrobionych opakowań drogich francuskich perfum. Także ta dostawa nadeszła z Chin i miała trafić do domniemanych fałszerzy produktów w Polsce.

(AFP/widz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>