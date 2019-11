Miliony nowych ubrań na śmietniku. Nadpodaż odzieży

Firma badań rynkowych Euromonitor International obliczyła, że w bieżącym roku na niemieckim rynku w sprzedaży jest 2,3 mld sztuk odzieży. Około 10 proc. czyli 230 mln sztuk handlowi detalicznemu nie uda się sprzedać – ocenia ekspert branży tekstylnej Michael Hauf z firmy doradczej Hachmeister i Partnerzy. Inni eksperci branży szacują wręcz, że niesprzedanej odzieży będzie dwa razy tyle, czyli prawie 460 mln sztuk. To, czego nie kupią klienci, trafi potem do firm recyklingowych czy spalarni śmieci albo wysyłane jest do sprzedaży za bezcen w krajach poza Unią Europejską.

Niemiecka minister ochrony środowiska Svenja Schulz podkreśliła w rozmowie z „Welt am Sonntag”, że skandalem jest, iż odzież stopniowo staje się produktem jednorazowego użytku. Ludzie kupują ubrania czasami tylko na jeden sezon: są one tanio produkowane, sprowadzane z daleka, oferowane po niskich cenach. Zdaniem niemieckiej minister, w branży tekstylnej konieczny jest zwrot w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Wedle potrzeb klienta

Niemiecki rząd pracuje obecnie nad nowelizacją ustawy o gospodarce cyrkularnej. Według tej ustawy producenci w przyszłości mają zadbać o dalszy los swoich produktów, aby unikać w ten sposób nadpodaży towaru i by niesprzedane produkty nie były tak szybko jak dotąd niszczone. – W ten sposób chcemy ustawowo zobowiązać handlowców, by ich zamówienia towaru w większym stopniu uwzględniały rzeczywiste potrzeby klienta i by unikać nadpodaży – zaznaczyła minister Schulze.

Klub poselski Zielonych w Bundestagu uważa, że nowelizacja ustawy nie idzie dość daleko, ponieważ stawia ona na dobrowolne działania producentów i w ten sposób rozwiązanie problemu odsuwa się w nieskończoność – powiedziała posłanka Zielonych i była minister rolnictwa i ochrony konsumenta Renate Kuenast.

Nowy trend w USA: luksus z drugiej ręki

