Miliardy na nadrobienie zaległości. Niemiecki rząd chce pomóc dzieciom

Rząd Angeli Merkel zatwierdził przeznaczony dla dzieci i młodzieży program „nadrabiania zaległości” spowodowanych pandemią koronawirusa. Pakiet o wartości dwóch miliardów euro musi jeszcze przejść przez obie izby parlamentu.

Miliard euro przeznaczono na korepetycje i programy wsparcia dla uczniów, którzy muszą nadrobić zaległości w nauce. Kolejny miliard ma być zainwestowany w działania socjalne mające na celu złagodzenie psychicznych skutków koronakryzysu wśród dzieci i młodzieży. Wiąże się to z rozszerzeniem istniejących programów w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej, pracy socjologów w szkołach i poza nimi.

Minister: „Ważny sygnał“

Dla dzieci z rodzin, które otrzymują świadczenia socjalne (tzw. Hartz IV) lub mają bardzo niskie dochody, przewidziana jest również jednorazowa zapomoga w wysokości 100 euro. Pieniądze te mają być wykorzystane w zależności od potrzeb na wakacje, zajęcia sportowe czy rekreacyjne. Wypłata świadczenia nastąpi prawdopodobnie w sierpniu – informuje agencja prasowa DPA.

Chodzi o wsparcie „dzieci, młodzieży i ich rodzin w powrocie po trudnym okresie lockdownu do normalnego, codziennego życia” – powiedziała federalna minister ds. rodziny Franziska Giffey. Z kolei minister edukacji Anja Karliczek mówiła o „ważnym sygnale przed końcem roku szkolnego” i zaapelowała do krajów związkowych o wniesienia istotnego wkładu. W Niemczech, ze względu na federalną strukturę kraju, edukacja leży w gestii landów.

Minister stanu w Urzędzie Kanclerskim odpowiedzialna za sprawy migracji i integracji Annette Widmann-Mauz podkreśliła z kolei, że ważne jest, by dotrzeć również do dzieci i młodzieży, które są imigrantami lub uchodźcami w Niemczech. Grupa ta to prawie 40 procent wszystkich nieletnich poniżej 15. roku życia. Ich rodziny są szczególnie dotknięte skutkami pandemii koronawirusa, bo często pracują w zawodach, w których nie ma możliwości pracy zdalnej.

To nie wystarczy

Niemiecka Służba Pomocy Dzieciom (Deutsches Kinderhilfswerk ) krytykuje, że zatwierdzony przez rząd pakiet jest niewystarczający. – Oczywiście, na początku wydaje się, że dwa miliardy euro to dużo, ale ostatecznie na jedno dziecko przypadnie mniej niż 150 euro – wyjaśnił szef organizacji Thomas Krueger. To nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby dzieci w związku z pandemią.

Maria Loheide, kierująca sprawami polityki społecznej w kościelnej organizacji charytatywnej Diakonie, mówiła o „długo oczekiwanym sygnale dla bardzo obciążonych rodzin”. Jednocześnie zaznaczyła, że program „nadrabiania zaległości” nie powinien być jednorazowym „prezentem wyborczym”. Jej zdaniem potrzebne są programy, które zapewniają bezpośrednie i trwałe wsparcie dla rodzin, dzieci i młodzieży.

Opieka dla dzieci w podstawówkach

Na posiedzeniu rządu przyjęto również projekt ustawy o całodziennej opiece dla uczniów szkół podstawowych. To jeden z punktów umowy koalicyjnej CDU/CSU i SPD.

Zgodnie z planami ministerstwa ds. rodziny i ministerstwa edukacji, dzieci, które rozpoczną naukę w roku szkolnym 2026/2027, będą miały prawo do całodziennej opieki przez pierwsze cztery lata szkolne – przez co najmniej osiem godzin w dni powszednie, a także w czasie wakacji.

Pierwotnie planowano wprowadzenie takich przepisów rok wcześniej. Ostatecznie jednak kraje związkowe dostały więcej czasu na przygotowanie. Domagały się także większego wkładu rządu federalnego w pokrycie kosztów.

