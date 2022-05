Miliardy dla Bundeswehry. Jest kompromis w sprawie specjalnego funduszu

Trzy dni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 27 lutego, kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że Niemcy wydadzą miliardy na dozbrojenie. Zapowiedział wówczas utworzenie specjalnego funduszu dla Bundeswehry i spełnienie celu NATO, który zakłada przeznaczanie na obronność co najmniej 2 procent PKB. Fundusz specjalny zostanie umocowany w ustawie zasadniczej, czyli konstytucji Niemiec, ponieważ na jego potrzeby mają być zaciągane kredyty z pominięciem hamulca zadłużenia. Do dokonania zmian w konstytucji wymagana jest większość dwóch trzecich głosów w Bundestagu i Bundesracie, a tym samym udział części opozycji.

CDU/CSU, choć popierają ten plan, zgodziły się na niezbędne zmiany w ustawie zasadniczej tylko pod pewnymi warunkami. Po ogłoszonym właśnie przełomie w negocjacjach droga do ogromnych wydatków na zbrojenia jest już wolna.

Proces legislacyjny w sprawie planowanego specjalnego funduszu dla Bundeswehry może zostać zakończony już w tym tygodniu – powiedział porannemu magazynowi kanału ZDF przewodniczący frakcji CSU w Bundestagu, Alexander Dobrindt. W tym samym programie minister obrony Christine Lambrecht dodała, że „może to nastąpić bardzo szybko, ponieważ uzgodniono zasadnicze punkty”.

Zamówienia na dużą skalę

Alexander Dobrindt poinformował również, że lista z dokładnymi planami zamówień na czołgi, samoloty, okręty i inny sprzęt dla Bundeswehry, która jest częścią procesu legislacyjnego, zostanie upubliczniona. Minister Lambrecht z kolei sprecyzowała, że zamówienia obejmują całe spektrum: noktowizory, sprzęt radiowy i ciężkie helikoptery transportowe. Tylko w kwestii amunicji potrzeba 20 miliardów euro, by wypełnić zobowiązania wobec NATO.

Minister obrony Christine Lambrecht zapowiedziała zamówienia na szeroką skalę

Po uzgodnieniu przez CDU/CSU i koalicję głównych założeń planowanego specjalnego funduszu dla Bundeswehry w wysokości 100 miliardów euro, uzbrojenie będzie wkrótce zamawiane na dużą skalę.

„Niezwłocznie i jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi zostaną podjęte działania mające na celu przyspieszenie zamówień publicznych” – zapowiedzieli we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele SPD, Zielonych, FDP, CDU i CSU.

Minister finansów Christian Lindner (FDP), w którego resorcie prowadzone były negocjacje, powiedział agencji DPA, że jego zdaniem osiągnięto dwa cele: „Po pierwsze, wzmacniamy Bundeswehrę w wyjątkowym finansowym pokazie siły. Po drugie, zapewniamy solidne finanse publiczne, Umieszczenie go w konstytucji podkreśli „szczególnie wyjątkowy charakter” Bundeswehry. Minister zaznaczył, że jest to ważne dla walki z inflacją.

Dzięki umocowaniu w ustawie zasadniczej fundusz zostanie wyłączony z hamulca zadłużenia, a więc pieniądze będą dostępne także wtedy, gdy minister finansów Christian Lindner (FDP), zgodnie z zapowiedziami, będzie chciał ponownie zastosować hamulec zadłużenia od 2023 roku. Fundusz ma być finansowany wyłącznie z nowych kredytów.

Sporne kwestie

CDU/CSU w Bundestagu również z zadowoleniem przyjęły porozumienie. – 100 mld euro zostanie w całości przeznaczone na Bundeswehrę. Z naszego punktu widzenia jest to kluczowa kwestia – powiedział agencji DPA ekspert klubu poselskiego partii CDU/CSU ds. wewnątrzpolitycznych Mathias Middelberg.

Według uczestników negocjacji dzięki 100 miliardom euro dodatkowych inwestycji w najbliższych latach nastąpi wzmocnienie Bundeswehry.

Ekspert klubu poselskiego partii CDU/CSU ds. wewnątrzpolitycznych Mathias Middelberg

Uczestnicy negocjacji oświadczyli, że cel NATO ma zostać osiągnięty w nadchodzących latach „na zasadzie średniej wieloletniej”, czyli niekoniecznie w każdym roku. Po wyczerpaniu się funduszu specjalnego „będzie on nadal zapewniał środki niezbędne do osiągnięcia obowiązujących wówczas celów NATO w zakresie zdolności”. Według obecnych szacunków specjalny fundusz mógłby funkcjonować przez około pięć lat, czyli do końca 2026 roku.

Kontrowersje wzbudzał punkt dotyczący rozdysponowania funduszy. Wprawdzie uzgodniono, że również zostaną podjęte działania na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego, obrony cywilnej i stabilizacji krajów partnerskich, ale „finansowane z budżetu federalnego”. CDU/CSU nalegały, by specjalny fundusz był przeznaczony wyłącznie dla Bundeswehry. Przede wszystkim Zieloni chcieli, aby pieniądze te zostały przeznaczone na finansowanie obrony cybernetycznej i wsparcie dla państw partnerskich.

CDU/CSU i koalicja uzgodniły również, że wraz z planowaną ustawą o utworzeniu specjalnego funduszu ma zostać uchwalony plan gospodarczy zawierający konkretne projekty zamówień publicznych, a „nad jego realizacją ma czuwać organ doradczy Komisji Budżetowej niemieckiego Bundestagu”.

Ponadto, „po wykorzystaniu funduszu specjalnego środki niezbędne do osiągnięcia celów NATO będą nadal udostępniane”.

(DPA, AFP/jak)

