Miliarderzy cierpią. Zwłaszcza w Niemczech

Majątek miliarderów na całym zmalał po raz pierwszy od pięciu lat. Także niemieccy krezusi mają mniej pieniędzy w kieszeni. Wynika to z analizy znanej spółki doradczej PwC i szwajcarskiego banku UBS, której wyniki podano dziś (08.11.2019) do publicznej wiadomości.

Niemieccy miliarderzy ucierpieli podwójnie. Ich liczba zmniejszyła się w 2018 roku o 9 osób i wynosi obecnie tylko 114 osób, a ich majątek zmalał w większym stopniu niż majątek miliarderów w innych krajach i wynosił około 501 mld dolarów. Niemcy są na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby miliarderów po USA i Chinach.

Całkowity majątek wszystkich miliarderów na świecie zmalał w roku ubiegłym o 4,3 procent i wyniósł 8,5 bln dolarów. W rekordowym roku 2017 wynosił on jeszcze 8,9 bln dolarów. W ubiegłym roku zmniejszyła się także ogólna liczba miliarderów na świecie. W roku 2017 było ich 2158, a teraz jest ich 2101.

Na pogorszenie sytuacji majątkowej najbogatszych ludzi na świecie i spadek ich liczby wypłynął między innymi spór handlowy między USA i Chinami. Poza tym wielu z nich to przedsiębiorcy często zależni od zamówień firm przeżywających kłopoty wskutek osłabienia koniunktury. Mimo to, najbogatsi nie mają na co się skarżyć. W ciągu ostatnich pięciu lat ich majątek zwiększył się o ponad jedną trzecią. Nastąpiło to między innymi wskutek boomu na giełdzie i rynku nieruchomości.

Główny doradca inwestycyjny banku USB, Maximilian Kunkel, zwraca uwagę na specyficzną sytuację niemieckich miliarderów: "Większość z nich zawdzięcza swój majątek przemysłowi wytwórczemu, który najbardziej ucierpiał wskutek konfliktu handlowego między USA i Chinami". Dotyczy to zwłaszcza przemysłu samochodowego i maszynowego.

Poza tym - jak dodał - w Niemczech w roku 2018, "wskutek niedostatecznego potencjału innowacyjnego i gotowości do ryzyka", tylko czterech przedsiębiorców weszło do klubu miliarderów. Pod tym względem zdecydowaną przewagę mają USA i Chiny, w których najwięcej inwestuje się w nowe technologie, będące prawdziwą wylęgarnią miliarderów.

I wreszcie, niemieccy bogacze negatywnie odczuli skutki silnego dolara, ponieważ ich majątek zmalał po przeliczeniu go z dolarów na euro. Tymczasem, autorzy wspomnianej na wstępie analizy posługiwali się głównie walutą amerykańską.

Kto w ciągu najbliższych 12 miesięcy chciałby wejść do elitarnego klubu miliarderów, albo przynajmniej zwiększyć swoje zarobki, ten musi się liczyć z trudnościami i niespodziankami. Maximilian Kunkel podkreślił bowiem, że "główne czynniki, które wpłynęły na spadek majątku i zmniejszenie się liczby miliarderów w roku 2018, wywierają częściowo negatywny wpływ na ich sytuację także w tym roku".

dpa

