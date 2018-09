„Migracja jest matką wszystkich społeczeństw”. Wiec w Hamburgu

Do demonstracji wezwał sojusz ponad 450 grup i organizacji jak np. inicjatywy "Sea Watch", "Laut gegen Nazis" i "Seebrücke Hamburg". Ponad 40 wozów z symbolicznymi motywami, nawiązującymi do tematu rasizmu i migracji przeciągnęło przez miasto. Organizatorzy twierdzą, że uczestników było 30-35 tys., policja doliczyła się 20 tys.

– To przerosło nasze oczekiwania – powiedział Mario Neumann, rzecznik sieci incjatyw "We'll Come United". Organizatorzy liczyli na przybycie 25 tys. demonstrantów z całych Niemiec.

Manifestacja rozpoczęła się w wiecem na placu przed ratuszem. Massmedia relacjonujące jej przebieg mówiły o bardzo dobrej atmosferze. „Migracja jest matką wszystkich społeczeństw”, „Wstrzymać deportacje!”, „Nie skręcamy w prawo” – to tylko niektóre z haseł, jakie widniały na transparentach. Z głośników rozbrzmiewała muzyka multi-kulti: od arabskiego popu po niemiecki hip hop. Manifestacja przeszła z placu przed ratuszem do portu, gdzie zakończyła się koncertami muzycznych grup.

"Nienawiść nie jest poglądem"

Bezpiecznej szlaki i prawo do azylu

Demonstranci domagali się między innymi, żeby Hamburg mianowano bezpiecznym portem dla uchodźców i uratowanych ludzi.

– Chcemy, żeby w całych Niemczech wstrzymano deportacje – powiedział Neumann. Inni mówcy domagali się m.in. innymi bezpiecznych szlaków dla uchodźców, prawa do ochrony, migracji i azylu dla wszystkich ludzi. Podkreślano, że Niemcy są krajem napływowym i imigracji nie da się powstrzymać. Zdaniem organizatorów nie wolno inkryminalizować cywilnych akcji ratunkowych na Morzu Śródziemnym.

"Solidarność zamiast podziału"

– Dziś świętujemy rebelię solidarności i dzień oporu – powiedziała Newroz Duman, rzeczniczka inicjatyw "We'll Come United", zaznaczając że wyraźny skręt Niemiec na prawo musi liczyć się z tym, że natrafi na silny opór. – Problemem nie jest migracja. Problemem jest rasizm – powiedziała aktywistka.

epd/ma