Miejsce narodzin Hitlera ma zostać komendą policji

O decyzji poinformował minister spraw wewnętrznych Austrii, Wolfgang Peschorn. Do budynku przenieść ma się kierownictwo policji dystryktu i inspektorat policji w Braunau.

Nastąpi to po przystosowaniu dawnego domu Hitlera do nowej funkcji. W 2020 roku ma zostać ogłoszony konkurs architektoniczny na jego remont, w którym mogą wziąć udział projektanci z całej Unii. „Przyszłe wykorzystanie domu przez policję powinno być jasnym sygnałem, że ten budynek na zawsze powinien przestać być kojarzony z narodowym socjalizmem” – powiedział Peschorn.

Hitler w domu spędził zaledwie kilka pierwszych miesięcy swojego życia, jednak od dawna przyciąga on ludzi zafascynowanych nazizmem. W 2017 roku został on przejęty przez Austrię. Dawnym właścicielom, rodzinie Pommerów, do której należał on przez prawie 100 lat, po długim procesie sądowym Austria wypłaciła 812 tys. euro rekompensaty.

Proces z rodziną zakończył się w tym roku.

afp,dpa/jm