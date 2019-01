Michael Schumacher kończy 50 lat. Aplikacja w prezencie dla niego i fanów

Na dzień przed 50. urodzinami Michaela Schumachera rodzina wydała specjalne oświadczenie. Jego żona Corinna wypostowała na Facebooku: „Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jutro (w czwartek) będziemy mogli świętować 50. urodziny Michaela razem z wami. Dziękujemy wam z głębi serca, że możemy zrobić to razem, jako prezent dla niego, dla was i dla nas samych”.

Corinna Schumacher

Nie wiadomo dokładnie, jaki jest aktualny stan zdrowia Schumachera, który od pięciu lat, od wypadku narciarskiego we francuskich Alpach niemal stracił życie. Na stoku narciarskim uderzył głową w głaz, przez długie tygodnie pozostawał w śpiączce, przeszedł liczne operacje, po czym został przeniesiony do swojego domu w Gland pod Genewa, gdzie poddawany jest rehabilitacji. Jego stan zdrowia jest utrzymywany w tajemnicy. Poinformowano jedynie, że o jego zdrowie dba 10 fizjoterapeutów i zespół lekarzy.

„Możecie być pewni, że Michael jest dzisiaj w najlepszych rękach i że robimy wszystko co możliwe, żeby mu pomóc. Prosimy o zrozumienie, że spełniamy życzenie Michaela, by trzymać w tajemnicy tak wrażliwy temat jak jego zdrowie” – napisała żona.

Mick Schuhmacher wygrał Grand Prix Formuły 3 w Macau, 18.10.2018

Apka na prezent

Corinna Schumacher poinformowała w środę (2.01.2019) o uruchomieniu oficjalnej aplikacji Michaela Schumachera, dostępnej od dnia jego urodzin. Jak wyjaśniła, jest to wirtualne muzeum, ilustrujące jego sportowe osiągnięcia. „Ta aplikacja jest następnym kamieniem milowym w naszych staraniach, by uhonorować go, przypominając o jego osiągnięciach”. Jak napisała: „Michael może być dumny z tego co osiągnął, tak jak dumni jesteśmy i my”.

Rodzina 7-krotnego mistrza świata to przede wszystkim żona Corinna (49 lat) i dwoje dzieci: córka Gina Maria (21 lat) pasjonująca się jeździectwem i syn Mick (19 lat), który w sporcie poszedł w ślady ojca. Jest aktualnym mistrzem Europy Formuły 3.

(sid/ ma)