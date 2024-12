Michael Kretschmer ponownie premierem Saksonii

Saksoński parlament ponownie wybrał Michaela Kretschmera na stanowisko premiera. Stanie on na czele mniejszościowego rządu.

Michael Kretschmer uzyskał w drugiej turze głosowania większość głosów. W pierwszej turze tylko 55 posłów głosowało za politykiem CDU, co oznacza, że nie uzyskał on wymaganej większości, wynoszącej co najmniej 61 ze 120 głosów. W drugiej turze wystarczyła zwykła większość. Kretschmer otrzymał ostatecznie 69 głosów.

O stanowisko premiera ubiegali się także Jörg Urban, lider grupy parlamentarnej AfD i Matthias Berger, kandydat Wolnych Wyborców. AfD jest drugą co do wielkości grupą parlamentarną w Saksonii i we wrześniowych wyborach landowych uplasowała się tuż za CDU.

Wykluczona współpraca z AfD

Saksońska koalicja CDU i SPD nie ma większości w parlamencie krajowym. Negocjacje w sprawie tzw. jeżynowej koalicji CDU, BSW i SPD zakończyły się fiaskiem. Dlatego przyszły rząd mniejszościowy Kretschmera chce współpracować z innymi partiami podczas głosowania ustaw. W grę wchodzi współpraca z Sojuszem Sahry Wagenknecht (BSW), Zielonymi i Partią Lewicy, Kretschmer wykluczył natomiast współpracę z AfD. Saksoński odział AfD został sklasyfikowany przez Urząd Ochrony Konstytucji w Saksonii jako prawicowa partia ekstremistyczna.

49-letni Kretschmer jest premierem graniczącej z Polską Saksonii od 2017 roku. Znany jest jako krytyk dostarczania broni Ukrainie oraz zwolennik negocjacji z Rosją. Dwa lata temu opowiadał się za zamrożeniem wojny, domagał się też naprawy uszkodzonego wybuchami gazociągu Nord Stream.

