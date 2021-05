Międzynarodowy Dzień Muzeów: 1500 imprez wirtualnie i w realu

Dziś (niedziela, 16.05.2021) w całych Niemczech wirtualnie otworzą się setki placówek muzealnych, a tam, gdzie pozwoli na to aktualna sytuacja pandemiczna, muzea zostaną otwarte dla zwiedzających.

Międzynarodowy Dzień Muzeów rozpoczyna impreza w Muzeum Historii i Kultury Żydów im. Berenda Lehmanna w Halberstadt w Saksonii-Anhalt. Po miesiącach prac remontowych i koncepcyjnych ponowne otwarcie muzeum odbędzie się jednak ze względu na pandemię w formie cyfrowej, tak jak w 2020 roku, i będzie transmitowane na żywo.

Od dziś w Muzeum Berenda Lehmanna w Halberstadt w ramach nowej stałej wystawy będzie można podziwiać prawie 170-letnią zasłonę do szafy ołtarzowej w postaci ozdobnej skrzynki służącej do przechowywania zwojów Tory. Dzieło zostało wykonane w 1853 roku dla rodziny przedsiębiorców z Halberstadt – poinformowała dyrektor muzeum i dyrektor Akademii Mosesa Mendelssohna, Jutta Dick. Zasłona do 2015 roku wisiała w synagodze w Tel Awiwie, zanim potomkowie pierwotnych właścicieli przekazali ją w 2017 roku do Lehmann Museum. Następnie muzeum zleciło jej odrestaurowanie.

„Muzea to latarnie morskie.."

Organizatorem i patronem tegorocznego Dnia Muzeów tradycyjnie jest obecny prezydent Bundesratu. W tym roku został nim premier Saksonii-Anhalt Reiner Haseloff. Ten polityk CDU ma przemawiać podczas otwarcia za pośrednictwem transmisji wideo. – Muzea to latarnie morskie w naszym krajobrazie kulturowym – powiedział w przededniu Haseloff.

– Międzynarodowy Dzień Muzeów pokaże, że instytucje te wykorzystały trudny czas koronakryzysu do procesu modernizacji, by poprzez nowe media dalej realizować swoją misję – stwierdził premier Saksonii- Anhalt.

Jak podają organizatorzy, w tym dniu zaprezentuje się około 600 muzeów z około 1500 atrakcjami. Zwiedzający powinni mieć możliwość bliższego poznania zarówno dużych, jak i mniej znanych placówek. Za pomocą interaktywnej mapy na stronie internetowej Dnia Muzeów zainteresowani mogą znaleźć interesujące wydarzenia w swojej okolicy. Na stronie www.museumstag.de i pod hashtagiem #MuseenEntdecken (odkryć muzea) organizatorzy na bieżąco informują o aktualnych propozycjach.

