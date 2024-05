MFW: Niemcy mogą osiągnąć znowu wyższy wzrost gospodarczy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował we wtorek (28.05.2024) w Berlinie, że można się spodziewać w Niemczech wzrostu gospodarczego o nawet 1,5 procent. W ubiegłym roku produkcja gospodarcza jeszcze się skurczyła. Na ten rok przewiduje się minimalny wzrost o 0,2 procent, co sprawia, że Niemcy są na szarym końcu wśród dużych zachodnich państw przemysłowych.

Już w tym roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje jednak wzrost realnych płac, znaczący spadek inflacji i w efekcie wyższe wydatki na konsumpcję. To wzmocni zaufanie społeczne i dalej pobudzi konsumpcję do 2025 roku, jak napisano w raporcie krajowym dla Niemiec. Pomóc może również umocnienie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny (EZB).

Wyzwaniem dla Niemiec będzie jednak starzejące się społeczeństwo, powolny wzrost produktywności i transformacja na rzecz większej ochrony klimatu.

Ważne zalecenia

MFW zalecił niemieckiemu rządowi zwiększenie inwestycji publicznych i redukcję biurokracji. Ponadto wskazano na konieczność stworzenia większej liczby miejsc opieki nad dziećmi, aby w obliczu niedoboru specjalistów na rynku pracy przyciągnąć do niego więcej kobiet. Konieczna jest również silniejsza współpraca gospodarcza w Europie, na przykład poprzez utworzenie unii rynków kapitałowych.

Według MFW wiele z tych działań wymaga dodatkowych środków publicznych. W związku z tym, organizacja finansowa z siedzibą w Waszyngtonie ponownie opowiada się za reformą hamulca zadłużenia. Umiarkowane złagodzenie pułapu deficytu o około jeden punkt procentowy produkcji gospodarczej stworzyłoby znaczne pole manewru dla inwestycji publicznych, a jednocześnie utrzymałoby tendencję spadkową wskaźnika zadłużenia. Jednak samo to nie wystarczy do pokrycia rosnących wydatków. MFW zalecił Niemcom również likwidację szkodliwych dla klimatu dotacji i ulg podatkowych oraz dostosowanie wieku emerytalnego do rosnącej średniej długości życia.

(DPA/jar)

