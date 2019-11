"Metoda Maltańska" rozwiązuje kwestię przyjmowania uchodźców

Włoskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że wymienione wyżej cztery państwa - Włochy, Francja, Niemcy i Malta - zwróciły się wspólnie z wnioskiem do Komisji Europejskiej o uruchomienie mechanizmu rozdziału uchodźców, przyjętego tymczasowo we wrześniu na Malcie. "To pierwszy raz, gdy go zastosowano", głosi komunikat.

Utorowana nowa droga

Włoski MSZ mówi o "znaczącym kroku w naprawdę solidarnym uregulowaniu kwestii przyjmowania migrantów".

W ten sposób utorowano drogę do przyjęcia przez Włochy, Francję, Niemcy i Maltę 213 migrantów, uratowanych w ubiegłych dniach na Morzu Śródziemnym przez załogę statku "Ocean Viking". Rozbitkowie, przebywający w tej chwili wciąż na jego pokładzie, będą mogli zejść na ląd w Mesynie na Sycylii.

"Ocean Viking", który pływa pod banderą Norwegii, został sfinansowany przy udziale "Lekarzy bez Granic". Ma 31-osobową załogę, a ponadto znajdują się na nim klinika oraz cztery łodzie ratunkowe. Z wody może podjąć do 200 ratowanych ludzi. Jednostka ma 69 metrów długości, powstała jako holownik i jednostka dostawcza dla platform wiertniczych na Morzu Północnym.

Akcja ratunkowa u wybrzeży Lampedusy

Włoska straż ochrony wybrzeża tymczasem dostarczyła kolejnych 143 migrantów na wyspę Lampedusę, o czym poinformowała jej centrala w Rzymie. Jeden z mieszkańców wyspy dostrzegł łódź z uchodźcami w odległości niespełna jednej mili morskiej od brzegu. Gdy jednostka straży przybrzeżnej była blisko, licząca około 10 metrów łódź już się wywróciła. W poszukiwaniu rozbitków z łodzi uczestniczyły także samoloty agencji Frontex.

afp, dpa, kna / jak

