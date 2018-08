Meteorolodzy: po upałach grożą ulewy i tornada

Po upalnej pogodzie minionych tygodni meteorolodzy przewidzieli na czwartek (9.08.2018) załamanie pogody i związane z nim ulewy i nawałnice. Z zachodu przechodzi front burzowy z silnymi wiatrami. W Nadrenii Płn.-Westfalii trzeba liczyć się z porywistymi, których prędkość dochodzić będzie do 105 km/godz.

W niektórych regionach mogą nawet tworzyć się tornada – wyjaśnia meteorolog Bjoern Alexander. W czasie burz grożą ulewne deszcze, które mogą wywołać podtopienia i powodzie, bo wysuszona ziemia nie jest w stanie krótkim czasie wchłonąć mas wody. Trzeba liczyć się z gradobiciem i porywistymi wiatrami.

Szczególnie groźne te warunki pogodowe mogą okazać się dla mieszkańców campingów w północnych regionach RFN i nad Morzem Północnym. Na wschodzie i południowym wschodzie Niemiec dalej utrzymać ma się słoneczna pogoda z temperaturami dochodzącymi do 36°C. Meteorolog ostrzega, że także tam wieczorem i w nocy mogą wystąpić burze. Na północy i zachodzie Niemiec temperatura wyniesie maksymalnie od 24°C do 30°C i będzie panowała duchota. Także w piątek występować będą silne burze przemieszczające się na wschód, a temperatury spadną do 19°C- 27°C, na południu do 32°C.

Rekordowy upał w Eiskeller

W środę (8.08.2018) najwyższą temperaturę w Niemczech odnotowano w regionie Berlina i Brandenburgii, gdzie w Berlinie-Eiskeller odnotowano 38,5°C. Niemiecki rekord pobił 31 lipca Bernburg w Saksonii-Anhalcie, gdzie termometry wskazywały 39,5°C.

Lekkie załamanie pogodowe jest jak najbardziej po myśli nie tylko rolników, ale także producentów energii elektrycznej. W licznych konwencjonalnych elektrowniach przede wszystkim na południowym zachodzie Niemiec trzeba było obniżyć ich moc, ponieważ woda w systemie chłodniczym była zbyt ciepła – powiedziała ekspert ds. energetycznych Claudia Kemfert. Słoneczne lato przysparza natomiast radości i zysków producentom energii solarnej.

