Merz: niemiecka opinia publiczna i parlament zostały oszukane

„Niemiecka opinia publiczna i parlament zostały oszukane. Niemiecki rząd nie robi tego, co Bundestag uchwalił, a mianowicie wysłanie (do Ukrainy) ciężkiej broni” – powiedział Friedrich Merz w wywiadzie opublikowanym w środę w gazetach należących do grupy medialnej Funke. Merz przyjedzie do Warszawy na czele delegacji klubu parlamentarnego CDU/CSU, będącego największym klubem opozycyjnym w Bundestagu.

„Zamiast tego obserwujemy niejasną komunikację ze strony kanclerza. Jego obietnice dotyczące wojskowego wsparcia dla Ukrainy nie zostały zrealizowane. Ataki na Odessę przeprowadzone w ubiegłym tygodniu mogłyby prawdopodobnie zostać powstrzymane, gdyby Ukraina dysponowała systemem obrony przeciwrakietowej, której przekazanie obiecał Scholz” – zaznaczył.

Niemiecki rząd traci zaufanie

Szef CDU powiedział, że całkowicie stracił zaufanie do obecnego niemieckiego rządu.

„Musimy podjąć dyskusję o tym, czy nasz rząd zasługuje jeszcze na zaufanie w naszym kraju, ale także w Europie Środkowej i Wschodniej” – uważa Friedrich Merz. Wymiana wiązana (Ringtausch) czołgów znalazła się „w ślepej uliczce”, a partie należące do koalicji rządowej FDP i Zieloni proponują bezpośrednie dostawy broni na Ukrainę.

„To dowód na brak zaufania do własnego kanclerza. Ten rząd sam siebie rozbija. Wewnętrzna debata o dostawy broni ujawniła wewnętrzne rozdarcie w tej koalicji i niezdolność kanclerza do przewodzenia” – powiedział Merz.

Anonimowe źródło: spotkanie z Kaczyńskim

Friedrich Merz przyjedzie w środę do Warszawy, gdzie spotka się między innymi z premierem Mateuszem Morawieckim oraz przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Jak podał PAP, w programie wizyty jest też spotkanie z przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosławem Kaczyńskim. Anonimowe źródło w PiS przekazało, że tematem rozmowy mają być między innymi reparacje za zniszczenia dokonane przez Niemcy podczas II wojny światowej.

Jak podał tygodnik „Der Spiegel”, podczas wizyty w Warszawie Friedrich Merz chce załagodzić spór po tym, jak impas w rozmowach o wymianie czołgów doprowadził do ostrej krytyki ze strony polskiej.

Klub parlamentarny CDU/CSU przekazał Deutsche Welle, że w obliczu agresji Rosji na Ukrainę niemieccy chadecy uważają za „pilnie konieczne” utrzymywanie ścisłych kontaktów z polskim kierownictwem.

Polska przekazała Ukrainie po wybuchu wojny ponad 200 czołgów produkcji sowieckiej T-72. W zamian strona polska miała otrzymać nowoczesny sprzęt z Niemiec, jednak rozmowy w sprawie wymiany przeciągają się, a ostatnio utknęły w martwym punkcie. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk zarzucił władzom w Berlinie świadome wprowadzenie Polski w błąd.

Po wizycie w Warszawie Friedrich Merz uda się na Litwę, gdzie spotka się z premier tego kraju Ingridą Simonyte. W podróży do Polski i Litwy Merzowi towarzyszyć będzie między innymi pochodzący z Polski Paul Ziemiak, przewodniczący międzyparlamentarnej grupy niemiecko-polskiej.

