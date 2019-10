Merkel wzywa Turcję do zakończenia operacji w Syrii

Angela Merkel podkreśliła w czwartek w Bundestagu, że z powodu tureckiej ofensywy w północno-wschodniej Syrii dziesiątki tysięcy ludzi, w tym dzieci, zostało zmuszonych do ucieczki.

„Turcja musi zaprzestać operacji wojskowych, które przynoszą spustoszonemu przez wojnę krajowi jeszcze więcej cierpienia” – powiedziała Merkel, wzywając do zakończenia walk.

„Dramat humanitarny”

Kanclerz nazwała operację wymierzoną w Kurdów „dramatem humanitarnym o wielkich konsekwencjach geopolitycznych”.

Szefowa niemieckiego rządu ponownie wezwała prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, by natychmiast przerwał ofensywę. Merkel dodała, że w tym momencie nie da się przewidzieć wszystkich konsekwencji tureckiej operacji militarnej, ale - jak zaznaczyła – na pewno wzmacnia ona Rosję i Iran.

Merkel ostrzegła też, że turecka ofensywa stwarza niebezpieczeństwo dla całego Bliskiego Wschodu i Europy, bo może doprowadzić do odrodzenia się tzw. Państwa Islamskiego (IS). Dotychczas kurdyjskie milicje kontrolowały obozy, w których przetrzymywani są islamscy bojownicy. Dżihadyści mogą wykorzystać okazję i spróbować uciec z więzień. Kanclerz zaznaczyła też, że Niemcy w obecnej sytuacji nie będą dostarczać broni do Turcji.

Turcja „numerem jeden” wśród importerów niemieckiej broni

Tymczasem media obiegły doniesienia agencji dpa, która poinformowała, że niemieckie wartość dostaw broni do Turcji w pierwszych ośmiu miesiącach 2019 r. wzrosła do 250,4 mln euro - największego poziomu od 14 lat.

W całym ubiegłym roku sprzedaż broni do Turcji - partnera NATO - wyniosła 242,8 mln euro, co stanowi prawie jedną trzecią przemysłu obronnego Niemiec. Już wtedy Ankara była „numerem jeden” wśród importerów niemieckiej broni. W tym roku, pomimo zakazu dalszego eksportu w związku z turecką ofensywą w Syrii, może nadal utrzymać ten tytuł.

Jak donosi dpa, po raz pierwszy od trzech lat wzrosła też liczba nowych zezwoleń na eksport broni, wydanych Ankarze przez niemiecki rząd. Do 9 października Berlin zatwierdził sprzedaż o wartości 28,5 mln euro. To ponad dwukrotnie więcej w porównaniu do całego ubiegłego roku, kiedy nowe zezwolenia zostały rozliczone na kwotę 12,9 mln euro.

Według danych dpa, nastąpił także wyraźny skok w zakresie indywidualnych zezwoleń. Ich liczba wzrosła z 58 wydanych w 2018 r. do 182 zatwierdzonych od stycznia do września 2019 r.

mast (AP/dpa)