Merkel wciąż widzi szansę na porozumienie ws. brexitu

Pomimo daleko posuniętych rokowań i ustaleń ws. brexitu, Angela Merkel w dalszym ciągu dostrzega możliwość wypracowania „dobrego porozumienia” z Wielką Brytanią na temat warunków jej wyjścia z Unii Europejskiej.

"Nadal mamy szansę uzyskania we właściwym czasie dobrego i zadowalającego wszystkich rozwiązania“, oświadczyła niemiecka kanclerz w deklaracji rządowej przedstawionej posłom do Bundestagu w Berlinie.

"Obie strony zbliżyły się do siebie, a 90 procent spraw związanych z brexitem zostało już uregulowanych”, podkreśliła.

Niestety, w dalszym ciągu nie doszło do ugody w najważniejszej sprawie dotyczącej granicy między Irlandią i Irlandią Północną. W tym przypadku najbardziej dała o sobie znać stara prawda, że „diabeł tkwi w szczegółach”, powiedziała Angela Merkel.

"Niemcy są przygotowane na twardy brexit"

Do zadań rządu federalnego należy, rzecz jasna, przygotowanie się na każdy możliwy rozwój sytuacji, wyjaśniła Merkel. W tym przypadku chodzi o tzw. twardy brexit, czyli opuszczenie UE przez Wielką Brytanię, bez umowy w tej sprawie. Przyszłe stosunki Niemiec z Wielką Brytanią tak czy siak należy oprzeć na innych zasadach niż do tej pory. Jak podkreśliła kanclerz Niemiec, jej życzeniem jest, aby także po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE pozostała ona „bliskim i godnym pełnego zaufania partnerem Europy“.

Na rozpoczynającym się dziś wieczorem w Brukseli szczycie UE na temat stanu rozmów ws. brexitu premier Wielkiej Brytanii Theresa May wyjaśni delegacjom pozostałych 27 państw unijnych, jak wyobraża sobie uregulowanie wciąż otwartych kwestii związanych z wyjściem jej kraju ze struktur Unii Europejskiej, co ma nastąpić w marcu przyszłego roku.

Rozmowy w tej sprawie stanęły w niedzielę 15 października w martwym punkcie. Główną kwestią sporną jest w dalszym ciągu to, w jaki sposób dałoby się uniknąć ustawiania posterunków granicznych oraz kontroli paszportów na przyszłej zewnętrznej granicy UE pomiędzy Irlandią i należącą do Wielkiej Brytanii Irlandią Północną.

Angela Merkel w Bundestagu

Merkel krytykuje pośrednio Włochy

We wspomnianym wyżej oświadczeniu rządowym kanclerz Merkel poruszyła także politykę budżetową w obrębie UE i podkreśliła znaczenie stabilnego budżetu każdego państwa członkowskiego Unii. Nie wymieniając bezpośrednio kontrowersyjnego planu budżetowego nowego rządu Włoch, Merkel powiedziała w Bundestagu, że polityka narodowa każdego państwa unijnego jest ściśle związana z polityką innych członków strefy euro z powodu utrzymujących się między nimi licznych powiązań i ma na nią duży wpływ.

W tej sytuacji, powiedziała dalej Merkel, należy zwracać uwagę na wszystko, co może przyczynić się do lepszej stabilizacji strefy euro i do uodpornienia jej na możliwe kryzysy i zagrożenia. Jej zdaniem, wspólna waluta europejska należy do największych osiągnięć Unii. Jeżeli w strefie euro wprowadzane są jakiekolwiek reformy, to muszą mieć one charakter całościowy i możliwy do zaakceptowania przez wszystkie państwa tej strefy. Takie jest też stanowisko rządu w Berlinie, dodała z naciskiem Angela Merkel. Nawiązała w ten sposób do planu przyszłego budżetu Włoch, który wzbudził liczne głosy krytyczne w obrębie UE, ponieważ przewiduje on wzrost zadłużenia tego kraju. Projekt ten wywołał także nerwowość na rynkach finansowych.

Polityka wobec uchodźców wciąż ważna

Na dzisiejszym szczycie UE jego uczestnicy nie chcą poruszać sprawy relokacji uchodźców w państwach unijnych, poinformowała posłów do Bundestagu kanclerz Merkel. Sprawiedliwy ich podział w obrębie UE pozostaje nadal „kwestią nierozwiązaną“, ale nie należy z tego powodu wyciągać zbyt daleko idących wniosków ani nadziei, oświadczyła. Zamiast tego w Brukseli zostaną przedyskutowane sprawy związane z bardziej skuteczną ochroną granic zewnętrznych UE, walki z bandami przemytników ludzi i odsyłaniem do krajów pochodzenia uchodźców i migrantów, którym odmówiono azylu. Państwa unijne zamierzają rozszerzyć współpracę na tym polu z krajami, z których rekrutuje się większość przybywających do nich migrantów. Merkel zwróciła uwagę, że w tej materii państwa członkowskie UE często reprezentują odmienne stanowiska, co wymaga dalszej dyskusji i ustaleń.

DW, afp, dpa, epd / jak