Merkel w Bundestagu: jesteśmy zaniepokojeni postawą Rosji

- Jesteśmy zaniepokojeni postawą Rosji. Nie możemy pogodzić się z faktycznym wysuwaniem (przez Moskwę) roszczeń do Morza Azowskiego - powiedziała kanclerz Angela Merkel w środę (12.12.2018), odpowiadając w Bundestagu na pytania posłów.

Szefowa niemieckiego rządu skrytykowała Rosję za utrudnianie działalności obserwatorów OBWE na Ukrainie.

- Zabiegam bez przerwy o to, aby OBWE mogła w pełnym wymiarze, bez żadnych ograniczeń wypełniać swoją misję, jednak obecnie nie jest to możliwe, jej działalność jest stale zakłócana - mówiła.

Godzina pytań w Bundestagu

Rosja mówi „niet”

Merkel zaznaczyła, że niemiecki rząd chciał rozszerzyć zakres działalności obserwatorów OBWE na Cieśninę Kerczeńską i Morze Azowskie, jednak Rosja nie zgodziła się na to. - Obecnie zabiegamy o to, by przynajmniej przedstawiciele Niemiec i Francji mogli obserwować cieśninę w miejscu, gdzie przepływają statki - wyjaśniła.

- Prezydent Rosji zapewnił mnie, że rozsądna żegluga (na Morzu Azowskim) jest możliwa, czekamy jednak na konkretne kroki ze strony Rosji - powiedziała Merkel, nawiązując do niedawnej rozmowy telefonicznej z Putinem.

Zapewniła, że Berlin będzie nadal naciskać na rozwiązanie problemu, gdyż spadek obrotów handlowych o 30 proc. w tym roku zagraża istnieniu portu w Mariupolu.

Eksperci obradują

Merkel przypomniała, że we wtorek (11.12.2018) w Berlinie odbyło się spotkanie ekspertów krajów tzw. Formatu Normandzkiego: Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy, na którym omawiane były te kwestie. Powtórzyła, że Berlin domaga się uwolnienia przez Rosję ukraińskich marynarzy.

Rzecznik rządu Steffen Seibert informował wcześniej, że kolejne spotkanie ekspertów z czterech krajów odbędzie się w styczniu.

Merkel: nazwę rzeczy po imieniu

Merkel zapewniła, że podczas najbliższego szczytu UE Niemcy „nazwą rzeczy po imieniu” i będą zabiegać o uwzględnienie konfliktu w Cieśninie Kerczeńskiej w komunikacie szczytu. Jak dodała, Berlin opowiada się za kolejnym przedłużeniem sankcji wobec Rosji.

Pod koniec listopada w Cieśninie Kerczeńskiej łączącej Morze Czarne z Morzem Azowskim doszło do poważnego incydentu. Jednostki rosyjskie zaatakowały trzy ukraińskie statki próbujące przedostać się przez cieśninę. Ukraińskie statki zostały zatrzymane, a ukraińscy marynarze wzięci do niewoli. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w odpowiedzi wprowadził stan wojenny.

Merkel odpowiadała po raz drugi w historii Bundestagu bezpośrednio na pytania posłów. Odpowiedzi na interpelacje udzialają parlamentarzystom zwykle przedstawiciele ministerstw.