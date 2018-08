Merkel rozwiewa nadzieje na szybką akcesję Gruzji do UE. "Najpierw Bałkany"

Niemiecka kanclerz rozwiała nadzieje Gruzji na rychłe przystąpienie do Unii Europejskiej. – Chcemy zacieśnienia współpracy, ale nie można spodziewać się zbyt wiele ze strony Europy – powiedziała Merkel w czasie spotkania ze studentami w Tbillisi. Jak stwierdziła, nie chodzi tylko o spełnienie kryteriów akcesyjnych przez Gruzję. – Unia Europejska musi być w stanie przyjąć nowych członków – podkreśliła Merkel. I tak UE musi zastanowić się, w jaki sposób lepiej koordynować swoją politykę zagraniczną – dodała.

Najpierw Bałkany Zachodnie

Zdaniem Merkel w pierwszym rzędzie należałoby podjąć negocjacje akcesyjne z państwami Bałkanów Zachodnich. Gruzja należy do "drugiego rzutu" – powiedziała Merkel. W ciągu następnej dekady będzie chodziło przede wszystkim o to, by wypełnić życiem umowę o wolnym handlu i stowarzyszeniu z UE. W tej fazie pośredniej okaże się, "jak blisko można ze sobą współpracować bez mówienia od razu o formalnym członkostwie".

W czwartek premier Gruzji Mamuka Bachtadze podkreślił, że celem Gruzji jest członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Jak w przypadku innych byłych republik sowieckich sprzeciwia się temu Rosja. W 2008 r. Rosja interweniowała zbrojnie w Gruzji i spowodowała faktyczną secesję południowej Osetii i Abchazji. Merkel w czasie swojej wizyty skrytykowała obecność wojskową Rosji na tych terenach.

Tymczasem w czasie wizyty Merkel w Gruzji prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział spotkanie z prezydentami odłączonych od Gruzji regionów Abchazji i południowej Osetii. Tematem "spotkania roboczego" w Moskwie miały być między innymi Współpraca gospodarcza i rozwojowa.

"Ten gazociąg nie uzależni Niemiec od Moskwy"

Merkel próbowała rozwiać wątpliwości Gruzinów przeciwko planowanemu gazociągowi Nord Stream 2. Ten gazociąg nie uzależni Niemiec od Moskwy – stwierdziła Merkel przed studentami. Jak dodała, Berlin zagwarantuje to, że Rosja nadal będzie przesyłać gaz przez Ukrainę. Krytycy tego projektu obawiają się, że Moskwa wykorzysta nowy gazociąg do szantażu ekonomicznego i politycznego.

Po wizycie w Gruzji Merkel udała się do Armenii. Na sobotę planowana jest jej wizyta w Azerbejdżanie.



(DPA,Reuter/du)