Merkel: Rocznica napaści na ZSRR to „powód do wstydu”

„W pokorze chylimy czoła przed niewielu dziś jeszcze żyjącymi ocalałymi z tej wojny, ocalałych z tej wojennej napaści” – powiedziała szefowa rządu w swoim sobotnim wideo. „I jesteśmy głęboko wdzięczni, że tak wielu z nich wyciągnęło do nas rękę w geście pojednania. To, że byli na to gotowi, graniczy z cudem, po tym wszystkim, co Niemcy im zrobili” – mówiła Merkel.

W wtorek (22.06.) przypada 80. rocznica niemieckiej inwazji na ówczesny Związek Radziecki. Niemiecka kanclerz podkreśliła, że pokojowe zjednoczenie Niemiec w 1990 roku, podobnie jak rozwój więzi społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach, stały się możliwe przede wszystkim dzięki polityce Michaiła Gorbaczowa.

„Tym bardziej z bólem obserwujemy, jak zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, a także na Białorusi, jest ograniczane, a nawet uniemożliwiane”. Aresztowania pokojowych demonstrantów i nielubianych przez władzę opozycjonistów „bardzo obciąża” niemiecko-rosyjskie relacje. Jednak jak podkreśliła Merkel, z Rosją nadal trzeba prowadzić dialog.

(dpa/sier)