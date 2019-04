Merkel przyjmie w Berlinie Poroszenkę przed II turą wyborów

Do spotkania dojdzie w stolicy Niemiec w przyszły piątek, 12 kwietnia – podało biuro prasowe niemieckiego rządu. – Nie może być mowy o mieszaniu się w ukraińskie wybory – zapewnił Seibert w piątek (5.04.2019) na spotkaniu z dziennikarzami w Berlinie.

– Ukraińscy wyborcy podejmą demokratyczną decyzję w drugiej turze wyborów zgodnie za swoimi preferencjami. Niezależnie od decyzji wyborców, Niemcy będą nadal wspierać wdrażającą reformy Ukrainę i pomagać jej w realizacji wielkich projektów – wyjaśnił rzecznik.

Seibert odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Merkel spotkałaby się także z drugim kandydatem Wołodymyrem Zełeńskim, gdyby wyraził takie życzenie. – Nie odpowiadam na pytania hipotetyczne – powiedział.

– Petro Poroszenko jest prezydentem Ukrainy. Istnieje cały szereg aktualnych tematów, które niemiecki rząd i Merkel regularnie z nim omawiają. Chodzi o realizację porozumień z Mińska, losy zatrzymanych przez Rosje marynarzy, sytuację w Zatoce Kerczeńskiej. Dlatego dojdzie do tego spotkania. To zrozumiałe, że partnerem Merkel do rozmów jest urzędujący prezydent – uzasadniał Seibert decyzję o spotkaniu.

W wyborach prezydenckich 31 marca żaden z kandydatów nie uzyskał absolutnej większości głosów. Aktor i komik Wołodymyr Zełeński zdobył 30,2 proc. głosów, a urzędujący prezydent 15,9 proc. O tym, kto zdobędzie fotel prezydenta Ukrainy, rozstrzygnie druga tura 21 kwietnia.