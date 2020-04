Merkel ostrzega przed „orgią dyskusji” o zniesieniu ograniczeń

Kanclerz Merkel ostro skrytykowała sposób, w jaki w Niemczech prowadzona jest dyskusja o wychodzeniu z ograniczeń związanych z pandemią. Podczas wideokonferencji prezydium CDU podkreśliła, że jest niezadowolona, iż informacja o ostrożnym łagodzeniu obostrzeń doprowadziła w niektórych krajach związkowych do „orgii dyskusji o otwarciu”.

Jej zdaniem podwyższa to ryzyko pogorszenia się sytuacji. Wskazała na fakt, że niebezpieczeństwo związane z zakażeniami koronawirusem jest w Niemczech nadal bardzo wysokie.

Jest absolutnie konieczne, by mieszkańcy Niemiec przestrzegali wymaganego dystansu między osobami oraz innych przepisów ochronnych – ostrzegła Merkel. Jest jednak co do tego „sceptyczna” i „bardzo się martwi”.

Dezynfekcja wózków przed marketem ogrodniczym w Monachium. Takie sklepy znów są w Bawarii otwarte

30 kwietnia kolejne decyzje

Szefowa rządu przypomniała, że na 30 kwietnia zaplanowano kolejne obrady przedstawicieli rządu i krajów związkowych na temat dalszych kroków. Dopiero 8 lub 9 maja władze będą miały pełen obraz sytuacji w gospodarce i w szkolnictwie.

Od 20 kwietnia znów są otwarte w Niemczech sklepy o powierzchni do 800 metrów kwadratowych, a w niektórych krajach związkowych szkoły przywróciły zajęcia dla ostatnich klas. Zasady zachowania społecznego dystansu mają obowiązywać przynajmniej do 3 maja.

Uczestniczący w obradach prezydium CDU premier Nadrenii Północnej–Westfalii Armin Laschet bronił zniesienia niektórych ograniczeń. Podkreślił, że mieszkańcy jego landu chętnie przebudowują i urządzają kuchnie, dlatego tamtejszy rząd zezwolił m.in. na otwarcie sklepów meblowych oraz tych z wyposażeniem dla niemowląt.

Premier Bawarii Markus Söder

Szef rządu Hesji i wiceprzewodniczący CDU Volker Bouffier skrytykował z kolei socjaldemokratyczny rząd Nadrenii-Palatynatu, gdzie otwarto galerie handlowe i ogrody zoologiczne.

Kolejne obostrzenia wprowadza natomiast Bawaria, wprowadzając obowiązek noszenia masek ochronnych we wszystkich sklepach i w środkach komunikacji publicznej.

(DPA, AFP / sier)

