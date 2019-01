Merkel o współpracy zbrojeniowej z Francją

Kanclerz Merkel opowiedziała się za rozszerzeniem współpracy Niemiec z innymi państwami w polityce zbrojeniowej i eksporcie broni. Jeśli państwa unijne nie okażą zainteresowania tą propozycją, to - jak podkreśliła - zależy jej na rozszerzeniu współpracy w tej dziedzinie "przynajmniej z Francją".

Niemcy i Francja zbudują nowy myśliwiec

Na dzisiejszym (19.01.2019) krajowym zjeździe CDU z Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Rostocku Angela Merkel w przemówieniu zatytułowanym "Silna Europa - silne Niemcy" powiedziała, że Niemcy i Francją zbudują wspólnie nowy myśliwiec piątej generacji, który zastąpi będące w użyciu samoloty tej klasy - Rafale we Francji i Eurofighter Typhoon w Niemczech - zaliczane do generacji 4.5. - Ale jeśli ktoś wraz z nami konstruuje samolot bojowy, to ów ktoś chce oczywiście także wiedzieć, czy będzie go mógł wspólnie z nami sprzedawać - powiedziała Merkel, nawiązując w ten sposób do problemów związanych ze współpracą w eksporcie uzbrojenia.

Nie chodzi przy tym o to - jak stwierdziła dosłownie - czy ktoś nie zgadza się na sprzedaż "tej czy innej śrubki albo innej, drobnej części", ponieważ "w ten sposób nie da się ze sobą współpracować", tylko o daleko posuniętą koordynację w polityce zbrojeniowej i eksporcie broni. W tej sprawie potrzebna jest wola do zawarcia rozwiązań kompromisowych, o czym - jak dodała - "w tej chwili rozmawiamy".

Zacieśnienie niemiecko-francuskiej współpracy zbrojeniowej może objąć także wojska pancerne

Takie rozmowy są konieczne, ponieważ w Niemczech obowiązują surowe zasady dotyczące eksportu systemów uzbrojenia, podczas gdy w innych państwach unijnych mają one zdecydowanie łagodniejszy charakter.

Sprawa Chaszodżdżiego poróżniła Berlin i Paryż

W ostatnim czasie doszło do rozbieżności na tym tle między Niemcami i Francją, związanymi z zamordowaniem w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Rząd federalny wstrzymał wtedy eksport niemieckiego uzbrojenia do Arabii Saudyjskiej, do którego nie przyłączył się prezydent Francji Emmanuel Macron.

Jak wynika z informacji dochodzących z kół przemysłowych, większość niemieckiego uzbrojenia dotarła do Arabii Saudyjskiej pośrednimi drogami w formie dostaw pochodzących z innych, europejskich koncernów zbrojeniowych. Niemiecka decyzja o wstrzymaniu dostaw broni wywołała ponadto rozdrażnienie wśród niektórych sojuszników Niemiec w UE.

W opublikowanym dziś (19.01.2019) wideo Angeli Merkel niemiecka kanclerz zwróciła uwagę na nowy układ o przyjaźni z Francją, który zostanie podpisany we wtorek 22 stycznia w Akwizgranie w rocznicę Traktatu Elizejskiego z 1963 roku. Układ ten ma na celu doprowadzenie do o wiele ściślejszej współpracy z Francją we wszystkich dziedzinach, w tym także na polu polityki obronnej. W tych ramach możliwe będzie także rozszerzenie niemiecko-francuskiej polityki zbrojeniowej oraz współpracy w eksporcie uzbrojenia.

