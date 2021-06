Merkel o szczytach UE-Rosja: Krok do przodu

– Stosunki między Rosją a Unią Europejską obecnie naprawdę nie są dobre. Ale nawet w czasie zimnej wojny ze sobą rozmawiano – powiedziała Merkel podczas spotkania wideo z premierem Francji Jeanem Castex w ramach francusko-niemieckiego Zgromadzenia Parlamentarnego w poniedziałek (28.06.21). Jej zdaniem „brak rozmowy nie sprzyja rozwiązywaniu problemów". Kanclerz Merkel powiedziała, że badane są różne formaty bezpośredniego dialogu, które mogą posłużyć do zorganizowania spotkania z rosyjskim przywódcą. – Zrobiliśmy krok naprzód, ale nie jesteśmy jeszcze u celu – podkreśliła.

Na szczycie UE, który odbył się pod koniec ubiegłego tygodnia w Brukseli odrzucono forsowany głównie przez niemiecką kanclerz pomysł złożenia prezydentowi Rosji oferty rozmów. Opór postawiły władze państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polska, ale także Szwecja, Dania czy Holandia.

Cyberataki wspólnym problemem

Angela Merkel uważa, że sprzeciw części krajów był spowodowany obawą, „że być może nie będziemy reprezentować zjednoczonego frontu” wobec Rosji. Podkreśliła, że spotkanie z Putinem wymaga intensywnych przygotowań. Podczas szczytu należy – z punktu widzenia kanclerz – zająć się „wszystkimi kwestiami, które nas niepokoją i w których chcemy również współpracować".

Merkel odniosła się do ataków hybrydowych, na które narażone są chociażby Francja, Niemcy czy kraje bałtyckie. Podkreśliła, że „lepiej nie tylko rozmawiać o tym między sobą, lecz skonfrontować z tym rosyjskiego prezydenta i powiedzieć, że na takiej podstawie nie może się odbywać owocna współpraca”.

Merkel: UE potrafi mówić jednym głosem

Przypomniała, że prezydent USA Joe Biden bardzo wyraźnie powiedział to Władimirowi Putinowi w związku z cyberatakami. „I dlaczego Europa nie mogłaby zrobić tego samego". Dodała, że UE potrafi sobie poradzić z tym, by nie prezentować różnych stanowisk, lecz by podejść do pełnej kontrowersji „roboczej rozmowy” z rosyjskim prezydentem „z jednolitym stanowiskiem”. Merkel wymieniła strategiczne kwestie dotyczące rozbrojenia, pokoju i bezpieczeństwa, także w Syrii i Libii. Tu jej zdaniem można będzie wysondować razem z Putinem, czy możliwe będzie dojście do wspólnych rezultatów.

(dpa, rtr/sier)