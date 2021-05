Merkel o pandemii: Widać światełko w tunelu

Na wtorkowym (04.05) posiedzeniu klubu parlamentarnego CDU szefowa niemieckiego rządu miała stwierdzić, że w sprawie pandemii koronawirusa w Niemczech widać światełko w tunelu.

Angela Merkel wskazała na spadającą liczbę nowych infekcji oraz lekką poprawę sytuacji na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Jak donosi agencja prasowa DPA, kanclerz zastrzegła jednak, że trzeba teraz działać z dużą starannością, aby jak najszybciej wszyscy mogli skorzystać z nadchodzącego łagodzenia restrykcji.

Więcej praw dla zaszczepionych

Rząd Niemiec przyjął wcześniej rozporządzenie zakładające, że już od 8 maja możliwe będą wyjątki od restrykcji dla osób kompletnie zaszczepionych oraz ozdrowieńców. Mogłyby one wchodzić do sklepów, ogrodów zoologicznych lub do fryzjera bez konieczności przeprowadzania wcześniej testu na obecność koronawirusa.

Liczba nowych przypadków COVID-19 w Niemczech dalej spada, podobnie jak zachorowalność liczona w ciągu tygodnia. W całych Niemczech wynosi ona 141,4, ale co czwarty powiat ma już wskaźnik zachorowalności poniżej 100.

Niemieckie urzędy zdrowia zgłosiły w ciągu ostatniej doby 7534 nowych przypadków infekcji koronawirusem. Tydzień temu nowych przypadków było jeszcze prawie 11 tys.

(DPA/szym)