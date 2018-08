Merkel: „Niemcy i Hiszpania stawiają na europejskie rozwiązania”

Od soboty (11.08.2018) migranci zatrzymani na niemieckiej granicy mogą być w ciągu 48 godzin odesłani do Hiszpanii, jeżeli złożyli w niej wniosek o azyl. Umowę taką podpisały w miniony poniedziałek rządy w Berlinie i Madrycie. Jest to pierwsza z planowanych bilateralnych umów z krajami UE w sprawie uchodźców.

Kanclerz „bardzo wysoko” ceni sobie tę umowę, która pozwoli wnieść „więcej ładu we wtórną imigrację” – powiedziała w sobotę Merkel na konferencji prasowej z premierem Hiszpanii Pedro Sánchezem w Sanlucar de Barrameda na południu Hiszpanii. Razem z mężem Joachimem Sauerem kanclerz przebywa w ten weekend z nieformalną wizytą u hiszpańskiego premiera i jego żony Begoñii Gómez w fince w Parku Narodowym Doñana. Lider hiszpańskich socjalistów Sánchez spędza tam z rodziną urlop.

„Europejskie rozwiązania”

Przynajmniej aktualnie umowa Niemiec z Hiszpanią nie dotyczy wielu migrantów. Według niemieckiego resortu spraw wewnętrznych od połowy czerwca podczas kontroli granicznych w Bawarii nie odnotowano ani jednego przypadku, który by spełniał wymogi umowy. Na pytanie dziennikarzy, czy umowa nie ma raczej symbolicznego znaczenia kanclerz odpowiedziała, że wyraźnie ona pokazuje, że „Niemcy i Hiszpania stawiają na europejskie rozwiązania”. Jednocześnie zwróciła uwagę, że na temat podobnej umowy prowadzone są także „intensywne rozmowy” z Grecją. Planowane jest też porozumienie z Włochami.

Dotychczasowa europejska polityka azylowa w myśl postanowień Konwencji Dublińskiej „nie jest wydolna” – powiedziała Merkel. Zgodnie z ustaleniami z Dublina „teoretycznie żaden imigrant bądź uchodźca nie powinien przybyć do Niemiec” – zauważyła kanclerz. Jak dodała, nie odpowiada to rzeczywistości, dlatego państwa członkowskie UE muszą wypracować „sprawiedliwy system rozdziału i wspólnie organizować odsyłanie imigrantów”. U progu swego pobytu w Hiszpanii Merkel ponownie opowiedziała się za multilateralnym rozwiązaniem kwestii uchodźców i migrantów: „Żaden kraj nie może uchylać się przed tym zadaniem".

Wsparcie w rozmowach z Marokiem

Hiszpania zajęła tymczasem miejsce Włoch stając się obecnie w UE głównym krajem docelowym migrantów. Populistyczno-radykalna koalicja rządowa w Rzymie nie wpuszcza do kraju praktycznie żadnego uchodźcy, ponadto wzmożoną walkę z przemytnikami ludzi zdaje się prowadzić Libia. Dlatego wielu imigrantów przybywa teraz do Algierii i Maroka, by stamtąd przedostać do Hiszpanii. W tym roku liczba migrantów przybyłych drogą morską do Hiszpanii już się potroiła w stosunku do ubiegłego roku. Wielu przybyszów szuka też pracy stwarzając tym samym konkurencję dla wcześniej przybyłych.

Popularnym punktem wyjścia jest zwłaszcza Maroko. Cieśnina Gibraltarska między Marokiem i Hiszpanią jest w najwęższym miejscu szeroka na zaledwie 14 km.

Nieformalne, weekendowe spotkanie (od l.): Begoña Gómez, Joachim Sauer, Angela Merkel i Pedro Sánchez

Angela Merkel zapewniła premiera Hiszpanii, że udzieli jego krajowi wsparcia w negocjacjach z Marokiem. Niemcy przekazały swój wkład finansowy dla Maroka i Tunezji w ramach unijnego funduszu powierniczego dla Afryki, ponieważ „potrzebują one wsparcia w zabezpieczaniu granic i także w pracy na rzecz rozwoju kraju”. – Jeżeli za duże pozostaną różnice między perspektywami dla Afryki i Europy, przyczyny migracji i uchodźstwa będą nie do pokonania – powiedziała Merkel. Zarazem wezwała do ścisłej współpracy z krajami afrykańskimi. Obydwie strony muszą skorzystać na tym, że „proceder przemytników ludzi zostanie ukrócony”. Nie wystarczy „mówić o Afryce, tylko musimy rozmawiać z Afryką” – podkreśliła Angela Merkel.

Tymczasem nadchodzą coraz to nowe doniesienia o uratowaniu imigrantów z Afryki. Kolejne informuje o uratowaniu dziewięciu osób, które usiłowały się przedostać do Hiszpanii drewnianą łodzią. Jak podała agencja Europa Press, łódź się przewróciła, po wysłaniu przez rozbitków sygnału SOS pospieszyło im na pomoc ratownictwo morskie Andaluzji. Uratowani zostali przewiezieni na Teneryfę. Wszyscy pochodzili z krajów na południe od Sahary, a wypłynęli z Tangeru.

Merkel chce też zobaczyć park narodowy

Tematem rozmów kanclerz Niemiec i premiera Hiszpanii mają też być inne aktualne tematy bilateralne i europejskie, w tym starania o pogłębienie europejskiej unii gospodarczej i walutowej. Część weekendowego pobytu w Hiszpanii Merkel chce też przeznaczyć na podziwianie przyrody. Park Narodowy Doñana na południowym zachodzie Półwyspu Liberyjskiego rozciąga się na powierzchni ponad 50 tys. ha.

(DPA, AFP, Reuters) / stas