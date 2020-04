Merkel: Największy sprawdzian dla UE. "Więcej Europy"

Unię Europejską czeka „największy sprawdzian od chwili jej powstania“ - powiedziała w poniedziałek w Berlinie kanclerz Niemiec Angela Merkel. Wszystkie państwa członkowskie w równym stopniu stoją przed wyzwaniem, jakim jest ochrona zdrowia ich obywateli. Zarazem w interesie wszystkich leży to, by „Europa wyszła silna z tego sprawdzianu”, by pokazać, że „jesteśmy gotowi bronić naszej Europy”. Dotyczy to zwłaszcza krajów strefy euro.

Niemcom będzie się dobrze powodziło tylko wówczas, gdy Europie będzie się powodziło, podkreśliła kanclerz. Dlatego odpowiedź na kryzys musi brzmieć: „więcej Europy”, silna Europa i „dobrze funkcjonująca Europa”.

Niemcy są gotowe wnieść swój wkład

Jeżeli zostanie pokonana „najtrudniejsza część tego kryzysu w dziedzinie zdrowotnej“, będzie konieczny „program reanimacji, program odbudowy”, powiedziała dalej Merkel. Po tym „trudnym przełomowym momencie” konieczne będą takie programy koniunkturalne nie tylko na narodowej, ale także na europejskiej płaszczyźnie.

Konieczny dystans: konferencja prasowa Merkel w czasach korony, 6.04.2020

Chodzi o pomoc finansową dla państw UE, choćby poprzez kredyty w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) i zaproponowane przez KE fundusze podobne do liberalizacji niemieckich przepisów dotyczących pracy w niepełnym wymiarze godzin. Ale także po kryzysie gospodarka będzie potrzebowała programu jej ożywienia: „Także tu Niemcy są gotowe wnieść swój wkład” - zaznaczyła Merkel.

Jeszcze żadnego rozluźnienia ograniczeń

Merkel nie spodziewa się w najbliższym czasie możliwości zniesienia ograniczeń obowiązujących obecnie w Niemczech. Oczywiście rząd Niemiec „intensywnie” zastanawia się nad tym, ale wyznaczanie już teraz jakiegokolwiek terminu byłoby niestosowne. Na pewno priorytetowa jest ochrona zdrowia obywateli. Odstępowanie od obecnych postanowień na pewno będzie następowało krok po kroku, jeżeli spełnione zostaną konieczne warunki. Należy do nich R, czyli wskaźnik reprodukcji wirusa.

W piątek, w cotygodniowym przesłaniu wideo, kanclerz zapewniła, że o ile sytuacja zdrowotna w kraju na to pozwoli, życie publiczne wróci do stanu sprzed kryzysu. - Nie ulega to wątpliwości - podkreśliła. Istnieją co prawda pierwsze oznaki spłaszczania krzywej zachorowań (obniżenie liczby jednoczesnych zachorowań), ale jest jeszcze „definitywnie za wcześnie, by rozeznać pozytywny trend i na pewno o wiele za wcześnie, by w jakimkolwiek punkcie rozluźnić surowe ograniczenia, które sobie narzuciliśmy”, podkreśliła Merkel.

