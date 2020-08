Merkel ma nadzieję na rozwiązanie sprawy ambasadora RFN w Polsce

– Mam nadzieję, że temat akredytacji ambasadora się rozwiąże – powiedziała krótko Angela Merkel na dorocznej letniej konferencji prasowej w Berlinie. Szefowa niemieckiego rządu była pytana, czy odbiera brak decyzji strony polskiej w sprawie zgody na rozpoczęcie misji przez desygnowanego nowego ambasadora RFN w Warszawie jako afront wobec Berlina.

Niemiecki dyplomata Arndt Freytag von Loringhoven od trzech miesięcy czeka na agrément polskiego rządu. Sprawę komentują polskie i niemieckie media, spekulując m.in., jakoby powodem zwłoki mogła być przeszłość ojca dyplomaty. Bernd Freytag von Loringhoven pod koniec II wojny światowej uczestniczył jako adiutant w odprawach w berlińskiej kwaterze głównej Hitlera.

Z Morawieckim o Białorusi

Sprawa ambasadora była jednym z tematów rozmowy telefonicznej Merkel z premierem Mateuszem Morawieckim w tym tygodniu. Niemiecka kanclerz podkreśliła jednak, że rozmowa ta przede wszystkim dotyczyła sytuacji na Białorusi i tego, „co można zrobić z perspektywy europejskiej”.

– Czy potrzebujemy na przykład specjalnego przedstawiciela, czy to przy OBWE czy też przy UE, który będzie zajmował się Białorusią. Chodziło też o to, jak pomóc tym, którzy są torturowani, zostali ranni czy są chorzy, a także o sankcje, które chcemy wprowadzić wobec Białorusi – relacjonowała Merkel. I dodała, że w tych sprawach Polska i Niemcy mają wiele zbieżnych poglądów.

Oświadczyła też, że za nie do przyjęcia uważa zatrzymania dziennikarzy, w tym zagranicznych na Białorusi. Merkel przyznała, że sama próbowała skontaktować się z Aleksandrem Łukaszenką w sprawie sytuacji w jego kraju, ale on to odrzucił propozycję rozmowy telefonicznej.

Merkel skomentowała także wypowiedź rosyjskiego prezydenta Władimira Putna, który oświadczył, że „rezerwa z funkcjonariuszy organów ochrony prawa” może zostać wysłana na Białoruś w razie konieczności. – Mam nadzieję, że takie siły nigdy nie zostana użyte – powiedziała, apelując o poszanowanie suwerenności narodu białoruskiego.