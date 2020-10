Merkel: „Dalej odważnie podążać nowymi drogami“

Dotyczy to zarówno mieszkańców wschodniej, jak i zachodniej części Niemiec, powiedziała kanclerz w Poczdamie, podczas sobotnich (3.10.2020), jubileuszowych uroczystości z okazji 30. rocznicy zjednoczenia Niemiec. Zostały osiągnięte ogromne sukcesy. Dzisiaj wszyscy mogą się cieszyć z trzech dziesięcioleci jedności w pokoju i wolności, stwierdziła Angela Merkel. Jak dodała, odwaga potrzebna do pokonania wyzwań stawianych przez proces zjednoczeniowy jest nadal konieczna, by stawić czoła aktualnym wyzwaniom. Należą do nich zarówno pandemia koronawirusa, jak i przezwyciężenie ciągle jeszcze istniejących różnic między wschodem i zachodem kraju, a także wspieranie w społeczeństwie poczucia wspólnoty.

Gospodarzem uroczystości z okazji 30. rocznicy zjednoczenia Niemiec jest stolica Brandenburgii, Poczdam, ponieważ Brandenburgia obecnie przewodniczy Radzie Federalnej. W uroczystości z udziałem 230 zaproszonych gości uczestniczą m.in. byli prezydenci Horst Köhler, Joachim Gauck i Christian Wulff oraz były kanclerz Gerhard Schröder, a także przedstawiciele społeczeństwa i 16 krajów związkowych.

Jubileuszowe uroczystości otworzyło nabożeństwo ekumeniczne. Na zdjęciu prezydent Frank-Walter Steinmeier (na pierwszym planie) i Wolfgang Schäuble z małżonkami oraz premier Brandenburgii Dietmar Woidke

Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który podobnie jak kanclerz Merkel mówił o wyzwaniach współczesnego świata, ale i o tym, że niemieckie społeczeństwo „ma wszelkie powody do optymizmu”. „Potrzebujemy teraz odwagi i możemy ją mieć; tak jak przed 30 laty”, podkreślił.

Odśpiewanie hymnu niedozwolone

Ze względu na aktualne wymogi higieniczne goście uroczystości nie mogli odśpiewać wspólnie niemieckiego hymnu. Pandemia COVID-19 zmusiła także organizatorów jubileuszowych uroczystości do radykalnej zmiany wcześniejszych planów. Wiele imprez zostało odwołanych lub zmieniono ich charakter. Zamiast masowych imprez w śródmieściu Poczdamu zorganizowano „zjednoczeniowe expo”. Dzień jubileuszu zjednoczenia kończy ten czterotygodniowy cykl imprez, w którym głównie na wolnym powietrzu zaprezentowały się wszystkie niemieckie kraje związkowe. Według organizatorów, mimo tego wymuszonego pandemią charakteru cyklu, zainteresowanie publiczności przeszło wszelkie oczekiwania.

Symbol „jubileuszowego expo” w Poczdamie

Ostrzeżenia i pochwały

Centralne uroczystości jubileuszowe w Poczdamie rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne w katolickim Kościele pw. św. Piotra i Pawła. Arcybiskup metropolita Berlina Heiner Koch ostrzegł przed dalszą polaryzacją społeczeństwa w Niemczech: „Ludzie mogą szybko zniszczyć ich demokrację i roztrwonić demokratyczny styl życia”.

Biskup kościoła ewangelickiego Belina, Brandenburgii i Łużyc Górnych Christian Stäblein nazwał ponowne zjednoczenie Niemiec „fascynująco piękną historią”. Podziękował „wszystkim wielu ludziom”, którzy wnieśli do niej wkład. Jednocześnie przyznał, że zbliżenie się ludzi do siebie jest „długim procesem”.

