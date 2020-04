Media w koronakryzysie. Katastrofalny spadek zysków z reklam

Grupa medialna RTL w Niemczech wprowadza od maja dla 4 tysięcy pracowników niepełny wymiar godzin. Wskutek spadku zysku z reklam podczas koronakryzysu zarządzenie to dotyczy 80 procent wszystkich zatrudnionych.

W tej chwili jeszcze trwają rozmowy, czy przynajmniej niektóre działy koncernu nie będą nim objęte. Być może uda się zachować dotychczasowy skład redakcji w dziale produkcyjnym i nadawczym. Do tej grupy, oprócz samej stacji RTL, należą także ntv, Vox, RTL zwei, Nitro, i Super RTL, jak również płatny nadawca RTL Crime.

Siedziba główna RTL w Kolonii

Czy będą zwolnienia?

Wprowadzane od maja decyzje mają obowiązywać przez cztery miesiące. Zarząd grupy poinformował, że w tym okresie płace będą utrzymane na poziomie stu procent. Pracowników będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek ochronnych, które mają ich uchronić przed zarażeniem się koronawirusem.

Ta największa prywatna stacja telewizyjna w Niemczech, wprowadzając u siebie pracę w niepełnym wymiarze godzin, idzie w ślady innych koncernów medialnych. Właściciel RTL, wielki koncern medialny Bertelsmann, już wprowadził ten system pracy, podobnie jak wcześniej uczynili to liczni wydawcy gazet w wielu redakcjach. Podczas koronakryzysu media cieszą się wzmożonym zainteresowaniem widzów, słuchaczy i czytelników, ale ich największym problemem w tej chwili jest spadek zysków, ponieważ wielu ogłoszeniodawców i reklamodawców wycofało się z zawartych z nimi umów.

Koronakryzys nie ominął również ProSiebenSat1 Media

Niejasna sytuacja gospodarcza

Także inny wielki koncern medialny, czyli ProSiebenSat.1 Media, został zmuszony do zrewidowania swej rocznej prognozy dotyczącej obrotów i zysków. Ponieważ światowe życie gospodarcze zostało w znacznym stopniu zamrożone, co spowodowało wzrost zaniepokojenia, trudno jest obecnie wyrobić sobie jasny pogląd na wyniki finansowe drugiego kwartału i całego roku. ProSiebenSat.1 Media z siedzibą w Unterfoehring pod Monachium zatrudnia ponad 7200 pracowników i rozważa obecnie wprowadzenie pracy w niepełnym wymiarze godzin w swym dziale rozrywkowym. W dziale NuCom, obejmującym sklepy internatowe i platformy konsumenckie, takie jak Verivox oraz portal randkowy Parship, zostało to już zastosowane.

Na początku marca koncern liczył się w tym roku ze wzrostem obrotów do poziomu 4,3 mld euro. Poza stacjami ProSieben i SAT. 1, od których pochodzi jego nazwa, należą do niego także inne kanały telewizyjne, takie jak Kabel Eins i Sixx oraz platformy zajmujące się handlem elektronicznym.

DW, AFP, DPA, RTR/jak

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na Facebooku! >>