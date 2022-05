Media: prawicowi ekstremiści bezczeszczą miejsca pamięci o ofiarach nazizmu

Miejsca pamięci o ofiarach Trzeciej Rzeszy

Obóz koncentracyjny Buchenwald

Buchenwald w pobliżu Weimaru w Turyngii był jednym z największych obozów koncentracyjnych w Niemczech. Od 1937 r. do kwietnia 1945 r. deportowano do niego ok. 270 tys. osób z całej Europy. 64 tys. z nich zamordowano.