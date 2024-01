Politycy AfD na tajnym spotkaniu. „Plan masowych deportacji”

Wysokiej rangi politycy partii AfD mieli uczestniczyć w tajnym spotkaniu ze znanymi władzom prawicowymi ekstremistami, na którym omawiany był „masterplan” dotyczący masowych deportacji imigrantów – ustaliła sieć dziennikarzy śledczych Correctiv.

Do spotkania miało dojść w listopadzie ub. roku w hotelu koło Poczdamu. Według doniesień uczestniczyli w nim także przedsiębiorcy; za udział wymagany był datek w wysokości co najmniej 5000 euro, cytuje Correctiv informację z zaproszenia. Tematem miał być plan skrajnie prawicowego działacza z Austrii Martina Sellnera dotyczący tzw. remigracji, obejmujący również niemieckich obywateli o korzeniach migracyjnych.

„Dotyczyłoby to milionów ludzi, którzy mieliby zostać wypędzeni z Niemiec” – informuje portal telewizji publicznej ARD, tagesschau.de. Uczestnicy spotkania rozmawiali o szczegółach wdrożenia tej koncepcji, jeżeli AfD dojdzie do władzy w Niemczech.

Skrajnie prawicowe idee na szczytach AfD

Według ustaleń Correctiv politycy AfD obecni na spotkaniu zgadzali się z przedstawioną koncepcją. Ulrich Siegmund, lider klubu parlamentarnego AfD w Saksonii-Anhalt, miał ocenić, że należy zapewnić, aby jego kraj związkowy stał się „tak nieatrakcyjny, jak to tylko możliwe dla tej klienteli”. Z kolei posłanka AfD Gerrit Huy powiedziała, że od pewnego czasu dążyła do opisanego w koncepcji celu i już w chwili wstąpienia do partii mówiła o „pomyśle remigracji”.

Jednym z uczestników spotkania był osobisty doradca szefowej partii Alice Weidel, Roland Hartwig, co – zdaniem komentatorów – może świadczyć o tym, że prawicowo-ekstremistyczne idee przebijają się na sam szczyt federalnych struktur AfD.

Współprzewodnicząca AfD Alice Weidel Zdjęcie: Melissa Erichsen/dpa/picture alliance

Dziennikarze sieci Correctiv poprosili wspomnianych uczestników spotkania o odniesienie się do ich ustaleń. Ulrich Siegmund oświadczył za pośrednictwem adwokata, że był tam jako „osoba prywatna”, a nie jako poseł z ramienia AfD. Nie sprecyzował jednak, co sądzi o koncepcji remigracji. Oświadczył jedynie, że nie dąży do bezprawnych deportacji ludzi.

„Spotkanie nie było partyjne”

Rzecznik partii AfD podkreślił z kolei, że nie było to spotkanie partyjne. „AfD nie będzie modyfikować swojego stanowiska w sprawie polityki polityki imigracyjnej (...) ze względu na indywidualną opinię, wyrażoną na spotkaniu, które nie było spotkaniem AfD” – oświadczył. Roland Hartwig miał przedstawić tam jedynie projekt dotyczący mediów społecznościowych, w którym uczestniczy i nie brał udziału w opracowaniu żadnych strategii politycznych, ani też rozwinięciu pomysłów Sellnera, o którego obecności na spotkaniu wcześniej nie wiedział.

AfD, która ma obecnie w sondażach ponad 20-procentowe poparcie, jest pod lupą kontrwywiadu, Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, w związku z podejrzeniem o działalność prawicowo-ekstremistyczną. Poszczególne struktury w krajach związkowych i organizacja młodzieżowa partii uznawana jest za skrajnie prawicową.

(RTR, ARD/widz)

