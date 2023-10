Media o reformie migracyjnej UE

Gazeta „Reutlinger General-Anzeiger” nazywa unijny kompromis azylowy „krokiem w kierunku większej uczciwości w polityce azylowej UE”. Zdaniem dziennika ograniczenie migracji do krajów Unii Europejskiej poprzez pomoc rozwojową w krajach pochodzenia czy też poprzez „wątpliwe umowy” z przedstawicielami władzy krajów trzecich nie wystarczą, by ograniczyć liczbę imigrantów przedostających się do Europy. Tym, co może pomóc, jest według gazety bardziej rygorystyczne podejście do nielegalnej migracji, które ma skłonić ludzi do niepodejmowania niebezpiecznej podróży. „Dobrze więc, że Niemcy zrezygnowały z blokady. Nawet jeśli niechętnie rezygnujemy z wyższych standardów humanitarnych, ten kompromis jest lepszy niż ponowna porażka unijnej polityki uchodźczej” – czytamy.

Mniej optymistyczna w ocenie jest „Straubinger Tagblatt”. Gazeta zauważa, że kompromis i „wysoce kontrowersyjne rozporządzenie kryzysowe” to tylko jeden z etapów. „Teraz wszystko sprowadza się do negocjacji między Radą Europejską a Parlamentem. A wśród grup parlamentarnych plany są dość kontrowersyjne. Tak więc wciąż pozostaje kwestią otwartą, czy walka o reformę polityki azylowej i walka z nielegalną migracją doprowadzi do sukcesu. Nawet jeśli początkowa sytuacja uległa poprawie” – uważa dziennik.

Zdaniem „Nuernberger Nachrichten”, to co jest obecnie w przygotowaniu, równoznaczne jest z porażką. „Niemieckie standardy azylowe zostaną bowiem najprawdopodobniej obniżone. Planowane obozy na zewnętrznych granicach UE z pewnością nie są powodem do radości, to samo dotyczy osób ubiegających się o ochronę, które w przyszłości mają być na dłużej zatrzymywane” – czytamy. Gazeta gorzko ocenia propozycje polityków. „Wszystko to jest smutne i częściowo nieludzkie. Ale nie ma alternatywy. W przeciwnym razie istnieje groźba trwałego wzmocnienia prawicy w Europie, a tym samym trwałego zignorowania debaty migracyjnej. Nikt nie może na poważnie tego chcieć. Dlatego zły kompromis może być najlepszym rozwiązaniem” – pisze dziennik.

Natomiast „Frankfruter Allgemeine Zeitung” („FAZ") odnosi się do dyskutowanego w ostatnich dniach pomysłu zastąpienia świadczeń finansowych dla migrantów pomocą rzeczową. „Zapewnienie migrantom świadczeń rzeczowych jest pod względem zgodności z konstytucją możliwe, a także nie jest problemem godności ludzkiej (…) Nic nie stoi na przeszkodzie. Prawem państwa jest również zapobieganie nadużyciom i ograniczanie zachęt. Transfer pieniędzy do krajów pochodzenia jest, ściśle rzecz biorąc, już dowodem na niewłaściwe wykorzystanie konkretnego świadczenia, przynajmniej na to, że odbiorca nie potrzebuje go pilnie dla siebie” – czytamy. Zdaniem „FAZ” podjęcie działań przeciwko takiemu procederowi jest obowiązkiem. „Sformułowanie ‘redukcja świadczeń socjalnych' brzmi ostro, ale oznacza jedynie poważne traktowanie państwa opiekuńczego” – uważa dziennik.

