Media o półmetku rządu Niemiec: Przewaga deficytów

„Ludwigsburger Kreiszeitung” komentuje: „Sam raport winę za fatalny publiczny wizerunek koalicji widzi w stałym konflikcie wewnątrz rządu. Ale, sorry, to za mało. Sama liczba odhaczonych kwestii nie sprawia, że rząd jest dobry. Oczywiście nie wszystko, co pochodzi od tego rządu, jest złe. Rząd federalny całkiem dobrze poradził sobie z wyzwaniem związanym z wojną w Ukrainie i z odpowiedzią na szokujący skok cen energii. Olaf Scholz nadał właściwy ton swoim przemówieniem o przełomie (Zeitenwende), trzy nowe pływające terminale gazowe zostały ukończone w rekordowym tempie, koalicja uniknęła niedoboru gazu. Niestety, deficyty to przewyższają."

„Reutlinger General-Anzeiger” uważa, że badanie Fundacji Bertelsmanna dotyczące okresowego bilansu poczynań rządu Niemiec dowodzi dwóch rzeczy. „Z jednej strony – woli reform i pracowitości rządu, który pomimo wszelkich przeciwności trzyma się swoich planów politycznych. Z drugiej jednak strony – zaniechania w kwestii porzucenia starej agendy i spełnienia oczekiwań ludzi wobec bezpieczeństwa i dobrych rozwiązań w czasach kryzysu. Wzrok wciąż zbytnio kieruje się do wewnątrz. Zbyt wiele wysiłku i czasu wymaga budowanie konsensusu pomiędzy trzema różnymi partnerami. To złe przesłanki do rządzenia w czasach kryzysu. Nawet jeśli koalicja (SPD-FDP-Zieloni – red.) daje z siebie wszystko.”

„Nordbayerischer Kurier” zauważa: „Ludzie chcą rządu, który rozwiązuje ich problemy, a nie przede wszystkim problemy, które ma sam ze sobą. Koalicja rządząca musi rozwiązywać spory szybciej, ciszej, a także częściej za kulisami. W przeciwnym razie wzmocni rozczarowanie polityką. A wraz z nim – skrajną prawicę.”

Śródokresowy przegląd działań rządu Fundacji Bertelsmanna jest „zaskakująco pozytywny” – podkreśla „Pforzheimer Zeitung”. „Prawie dwie trzecie planów zostało w pełni lub częściowo wdrożonych w ciągu zaledwie 20 miesięcy. Niestety, przeważają nad nimi deficyty. Federalny minister gospodarki Robert Habeck za pomocą łomu rozprawił się z kwestiami ochrony klimatu podczas tworzenia regulacji dotyczących ogrzewania. Dochód obywatelski okaże się w dłuższej perspektywie bumerangiem w polityce socjalnej. Rząd federalny przegapił również okazję do zmodernizowania infrastruktury materialnej i cyfrowej poprzez ambitny program modernizacji. Zatem średniookresowy bilans rządu koalicyjnego wygląda raczej marnie. Sama pilność nie jest wystarczającym powodem, by zostać ponownie wybranym.”

