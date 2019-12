Media: Do 2050 roku Europa ma być ustawowo neutralna klimatycznie

Grupa medialna Funke informuje, że Komisja Europejska ma do marca 2020 roku przedstawić projekt pierwszej unijnej ustawy klimatycznej. Ma w niej zostać zawarte zobowiązanie do uzyskania przez Europę do roku 2050 neutralności klimatycznej. Dokumenty w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu mają zostać zaprezentowane w Brukseli w środę 11 grudnia.

Zapowiedź dofinansowania regionów

Regiony europejskie, które zostaną w największym stopniu dotknięte nową unijną strategią klimatyczną, otrzymają dofinansowanie z przejściowego funduszu "Just Transition Fund", wyrażającego się dwucyfrową liczbą w miliardach euro. Jak poinformowano dalej, korzyść z tej subwencji odniosą także te regiony w Niemczech, w których wydobywa się węgiel brunatny.

Ze wspomnianej wyżej informacji wynika, że na cel europejskiej neutralności klimatycznej zostanie wydanych 35 mld euro, pochodzących ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz od inwestorów prywatnych.

Neutralność klimatyczna to mniej CO2

Odejście od gospodarki opartej na węglu jest założeniem przyjętym w celu uzyskania neutralności klimatycznej do roku 2050. Przede wszystkim państwa środkowo i wschodnioeuropejskie domagają się obietnicy przyznania im dodatkowej pomocy finansowej, zanim zobowiążą się do realizacji tych planów.

W planach Komisji Europejskiej podkreślono także cel ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Zamiast dotychczasowych 40 procent, w porównaniu z emisją CO2 z 1990 roku, ma on zostać podniesiony „przynajmniej do 50 procent” i, w sprzyjających okolicznościach, zwiększony „w odpowiedzialny sposób" do 55 procent.

Do października 2020 roku zapowiedziano przedstawienie ustaleń w tej sprawie.

afp, rtr / jak

