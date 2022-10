WIDEO DNIA

Meczety będą wzywać do modlitwy

Z Centralnego Meczetu w Kolonii, największej muzułmańskiej świątyni w Niemczech, po raz pierwszy zabrzmiało wezwanie do modlitwy. "To wiatr w żagle islamskim dogmatykom, i ukłon w stronę prezydenta Turcji, mówią protestujący. Zdaniem muzułmanów to "znak zakorzenienia się".