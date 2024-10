Materiał wybuchowy w Berlinie. Podejrzany miał polski dowód

W Berlinie na dworcu kolejki S-Bahn w Neukölln policjanci znaleźli materiały wybuchowe wykorzystywane m.in. w atakach terrorystycznych. Według śledczych nie ma konkretnych dowodów na planowany atak terrorystyczny. – Istnieje kilka możliwych scenariuszy. Są one obecnie analizowane – powiedział rzecznik policji w Berlinie. Podejrzenie o terroryzm nie zostało jeszcze potwierdzone. Nadal nie wiadomo, co podejrzany mężczyzna chciał zrobić z posiadanym materiałem wybuchowym.

Policja wciąż go poszukuje. Według doniesień niemieckich mediów materiał wybuchowy w jego torbie to trójtlenek triacetonu (TATP) – silnie wybuchowa mieszanka, której użyto m.in. w atakach terrorystycznych w Paryżu i Brukseli. Przestępcy używają tego materiału również do wysadzania bankomatów.

Materiały wybuchowe w torbie

W berlińskich kręgach bezpieczeństwa zakłada się, że znaleziony materiał wybuchowy to TATP – podał tabloid „Bild” i magazyn „Der Spiegel”. Mężczyzna miał przy sobie pół kilograma mieszanki – poinformowała rozgłośnia RBB. Berlińska policja nie chce tych informacji ani potwierdzić, ani im zaprzeczyć – skomentowała rzeczniczka policji. „Bild” opublikował zdjęcie przedstawiające butelkę owiniętą kablami – rzekomo materiał wybuchowy.

Gazeta opublikowała również zdjęcie mające przedstawiać podejrzanego. Mężczyzna ubrany jest w bluzę z kapturem lub kurtkę z kapturem, ma jasną torbę-worek przewieszoną przez prawe ramię. Prokuratura przygotowuje szczegółowy opis ze zdjęciem z kamery monitoringu. Według rzecznika prokuratury chodzi o mężczyznę w wieku 30-35 lat, o wzroście 1,85-1,90 metra, noszącego brodę.

Policyjna kontrola

W środę po południu, 30 października, policjanci chcieli skontrolować mężczyznę na jednym z berlińskich dworców kolejki S-Bahn – poinformowała berlińska policja i prokuratura. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać mężczyznę, chwytając za płócienną torbę. Mężczyźnie udało się uwolnić, upuścił torbę i uciekł przez tory kolejowe.

Park w Berlinie-Neukölln Zdjęcie: Sean Gallup/Getty Images

Torba zawierała między innymi „małą paczkę owiniętą taśmą klejącą”, co zidentyfikowano jako materiał wybuchowy. Później policja zdetonowała paczkę w pobliskim parku.

Polski wątek

Jak wynika z informacji prokuratury, znaleziono dowód tożsamości wydany innej osobie. Według gazety „B.Z.” jest to dowód osobisty 30-letniego Polaka, zgłoszony w styczniu 2022 roku jako skradziony lub przywłaszczony. Wstępne porównanie policji z nagraniami z monitoringu wykazało, że szukana osoba nie jest mężczyzną ze zdjęcia w dowodzie.

Związek zawodowy niemieckich policjantów (GdP) ostrzegł przed ryzykiem terroryzmu na dworcach kolejowych. „Także w zakresie przygotowań lub ataków terrorystycznych dworce odgrywają coraz większą rolę” – powiedział przewodniczący GdP Andreas Rosskopf dziennikowi „Rheinische Post”. Pokazuje to jego zdaniem przypadek z Neukölln, a policji federalnej brakuje na dworcach około 3,5 tys. funkcjonariuszy – skrytykował. Konieczny jest także monitoring z wykorzystaniem nowoczesnej technologii rozpoznawania twarzy.

(DPA/dom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>