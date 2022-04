Masowy grób z cywilami pod Kijowem

Prasa: Rosji chodzi o zniszczenie ukraińskiej tożsamości

Niemieckie media komentują w środę (6.4.2022) sankcyjny plan UE i piszą, że „haniebne” jest to, że „potrzebne są zdjęcia okrucieństw z Buczy, by Europejczycy przemogli się do dalszych sankcji”.