Masowy atak rakietowy na Izrael. Pierwsze reakcje z Niemiec

Według najnowszych informacji w wyniku niespodziewanych ataków rakietowych ze Strefy Gazy zginęło co najmniej 100 osób, a setki są ranne – podały izraelskie służby ratunkowe.

Rządząca w Strefie Gazy zbrojna palestyńska organizacja Hamas, uznawana przez UE, USA i Izrael za organizację terrorystyczną, ogłosiła rozpoczęcie operacji wojskowej „Powódź Al-Aksa” przeciwko Izraelowi. Wysoki rangą dowódca Hamasu, Mohammed Deif, powiedział w radiu organizacji, że wystrzelono 5000 rakiet, izraelskie źródła mówią o ok. 2500. Oprócz ataków przy użyciu rakiet na izraelskie miejscowości, według informacji armii, pomimo surowych kontroli granicznych uzbrojeni Palestyńczycy przedostali się również do Izraela lądem, morzem i powietrzem. Doszło do ciężkich walk z izraelskimi żołnierzami. Istnieją niepotwierdzone doniesienia o braniu zakładników i porwaniach na obszarze Strefy Gazy. Mieszkańcy Strefy Gazy relacjonowali o zbrojnych starciach przy granicy z Izraelem.

Po niespodziewanym ataku izraelskie siły zbrojne ogłosiły stan wojenny. Minister obrony Joav Galant ogłosił mobilizację rezerwistów i powiedział: „Hamas popełnił dziś rano poważny błąd rozpoczynając wojnę przeciwko państwu Izrael”. Armia wezwała mieszkańców południowych i centralnych części kraju do pozostania w schronach.

Trafiony podczas sobotniego nalotu dom w Tel Awiwie Zdjęcie: Itai Ron/REUTERS

Po masowych atakach ze Strefy Gazy na Izrael premier Benjamin Netanjahu powiedział w sobotnim przesłaniu wideo z głównego sztabu wojskowego w Tel Awiwie: „Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny”. Podkreślił, że nie chodzi o nową rundę przemocy, lecz o wojnę.

Niespodziewany atak

Do masowego ataku rakietowego ze Strefy Gazy doszło niespodziewanie. Jednak ostatnio sytuacja, szczególnie na okupowanym Zachodnim Brzegu, ponownie się zaostrzyła. Od czwartku w wyniku własnych ataków lub starć z żołnierzami izraelskimi zginęło tam czterech Palestyńczyków. Sytuacja bezpieczeństwa w Izraelu i na Zachodnim Brzegu jest od dawna bardzo napięta.

Od początku roku w wyniku ataków bojowników palestyńskich zginęło 27 Izraelczyków, jedna Ukrainka i jeden Włoch. W tym samym okresie ponad 200 Palestyńczyków straciło życie w izraelskich operacjach wojskowych, starciach z izraelskimi żołnierzami lub wskutek własnych ataków.

W ubiegłym miesiącu na granicy ze Strefą Gazy doszło do wielokrotnych protestów, które przekształciły się w akty przemocy. W kierunku izraelskich żołnierzy rzucono ładunki wybuchowe. Wielu Palestyńczyków odniosło rany postrzałowe. W odpowiedzi na te wydarzenia, izraelskie siły powietrzne kilkakrotnie dokonały ataków na posterunki rządzącej w Strefie Gazy zbrojnej organizacji palestyńskiej Hamas.

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Strefie Gazy w bardzo trudnych warunkach żyje ponad dwa miliony ludzi. Hamas przejął tam władzę siłą w 2007 roku. W odpowiedzi na to Izrael zaostrzył blokadę tego obszaru, który otrzymuje wsparcie od władz Egiptu.

Reakcje z Niemiec



Kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD) wyraził solidarność z Izraelem. „Z #Izraela docierają do nas przerażające wiadomości. Ostrzał rakietowy ze Strefy Gazy i eskalacja przemocy głęboko nami wstrząsają. Niemcy potępiają ataki Hamasu i stoją po stronie Izraela” – napisał Scholz na platformie X (dawniej Twitter).

Wcześniej, na tej samej platformie, ataki potępiła też szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock. „Przemoc i rakiety wymierzone w niewinnych ludzi muszą natychmiast ustać.

Izrael ma naszą pełną solidarność & zapisane w prawie międzynarodowym prawo do obrony przed terrorem”.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier rozmawiał telefonicznie z prezydentem Izraela Isaacem Herzogiem i wyraził mu swoją solidarność. „Prezydent Herzog właśnie poinformował mnie o szokującym zakresie ataków Hamasu w kilku miejscach w swoim kraju. Izrael musi bronić się przed brutalnym terroryzmem” – powiedział Steinmeier. Jak dodał: „Cała moja solidarność jest z naszymi zaatakowanymi izraelskimi przyjaciółmi”.W imieniu wszystkich Niemców wyraził on swoje „współczucie dla licznych ofiar śmiertelnych i rannych oraz troskę o los tych, którzy wciąż są zagrożeni”.

Również Niemiecko-Izraelskie Towarzystwo potępiło ataki Hamasu na Izrael nazywając je „tchórzliwymi i przestępczymi”. W oświadczeniu wydanym w Berlinie napisano: „Jesteśmy głęboko zatroskani i solidaryzujemy się z narodem izraelskim”. Stwierdzono, że atak ten może być początkiem wojny.

Z kolei ambasador Izraela w Berlinie, Ron Prosor, zapowiedział, że osoby odpowiedzialne za atak na Izrael zostaną ukarane. W rozmowie z rozgłośnią Deutschlandfunk podkreślił, że przywódcy Hamasu podjęli decyzję o ataku na Izrael bez wcześniejszej prowokacji. „Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie tylko się bronić,

ale także ukarać wszystkich, którzy są za to (za ataki – red.) odpowiedzialni” – zaznaczył. Zdaniem ambasadora stroną odpowiedzialną jest, oprócz Hamasu, także Iran.

„Jest dla nas jasne, że stoi za tym Iran” – stwierdził Ron Prosor. W jego opinii Iran robi wszystko, by doprowadzić region do stanu wojny.

Dodatkowa ochrona placówek żydowskich i izraelskich

Ze względu na zmasowany atak na Izrael, niemiecka policja wzmocniła ochronę żydowskich i izraelskich placówek w Berlinie.

Informację tę podała agencja DPA powołując się na źródła rządowe. Oceny zagrożenia dla takich placówek są regularnie aktualizowane, a środki ochrony są zwiększane tam, gdzie jest to konieczne. Jak zaznaczyła minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser, niemieckie placówki żydowskie muszą teraz być szczególnie chronione. W sobotę rozmawiała na ten temat z przewodniczącą Konferencji Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz senatorem ds. wewnętrznych w Berlinie, Iris Spranger z SPD. Federalne i landowe służby bezpieczeństwa są zaniepokojone eskalacją przemocy związaną z terrorystycznymi atakami Hamasu na Izrael i bardzo uważnie obserwują ewentualne reakcje w Niemczech.

Wstrzymane loty

Lufthansa ogranicza loty do Izraela. Na razie nie podano szczegółów ani nie określono, których lotów konkretnie ta decyzja będzie dotyczyć. Na stronie internetowej lotniska we Frankfurcie dwa planowane odloty Lufthansy do Tel Awiwu zostały w sobotę anulowane.

Szwajcarskie władze odradzają podróży do Izaraela. Szwajcarska spółka-córka Lufthansy, Swiss, zawiesza od sobotniego wieczoru loty do Izraela aż do odwołania. Dwa loty zaplanowane na sobotnie popołudnie – z Zurychy do Tel Awiwu i z powrotem – odbędą się jeszcze zgodnie z planem, poinformował przewoźnik.

(DPA/jar, gwo)

