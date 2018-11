Martwy noworodek w kieleckiej sortowni. Ślad prowadzi do Niemiec

„Mię" – bo takie imię śledczy nadali dziewczynce – znaleziono 17 listopada br. w sortowni używanych ubrań w Kielcach. Martwe ciało noworodka musiało trafić do Polski z Niemiec, najprawdopodobniej zostało wyrzucone do pojemnika z odzieżą. Ślady prowadzą do Duisburga w Zagłębiu Ruhry. To w tym mieście i okolicy trwają poszukiwania matki dziewczynki.

Pierwszy ślad

Policja natrafiła najprawdopodobniej na pierwszy ślad. Technicy kryminalistyki poddali analizie jeden z pojemników na odzież w zachodniej części Duisburga. Na trop naprowadził policyjny pies wyszkolony do poszukiwania zwłok. Zespół dochodzeniowy sprawdza ponadto pierwsze wskazówki, jakie otrzymał od społeczeństwa.

Niemiecka policja nadal prosi o pomoc w odnalezieniu matki dziewczynki. „Każda wskazówka, nawet jeżeli wydaje się absurdalna, jest dla nas ważna i może przyczynić się do wyjaśnienia tragedii” – apeluje do świadków.

Ciało wrzucone do pojemnika

Według dotychczasowych ustaleń martwe niemowlę zostało wrzucone do pojemnika z odzieżą między 31 października a 8 listopada.

Policja przy pomocy trzech psów wyszkolonych do wykrywania zwłok sprawdziła już wiele kontenerów na używane ubrania. Przy jednym z nich pies wywęszył ślad.

W najbliższych dniach policja sprawdzi kolejne pojemniki. W samym Duisburgu jest ich ponad 300.

afp/dom