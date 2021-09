Marszałek Grodzki w Poczdamie. „Jesteśmy u przyjaciół”

Od spotkania z premierem Brandenburgii i koordynatorem rządu RFN ds. współpracy z Polską Dietmarem Woidke w Poczdamie rozpoczęła się w czwartek (16.09.2021) dwudniowa wizyta marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w Niemczech. – Zapewniłem marszałka Senatu z pełnym przekonaniem, że także po wyborach do Bundestagu stosunki polsko-niemieckie będą mieć szczególne znaczenie dla nowego rządu – powiedział Woidke na konferencji prasowej po rozmowie z Grodzkim.

– Znam bardzo dobrze wszystkich troje kandydatów na kanclerza, wiem o ich przekonaniu co do wagi stosunków polsko-niemieckich i jestem optymistą, że także to dobre partnerstwo będzie kontynuowane przez nowy rząd federalny – podkreślił.

Pandemia pokazała, co trzeba poprawić

Wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 26 września. Do fotela kanclerza pretendują Armin Laschet (CDU/CSU), Olaf Scholz (SPD) i Annalena Baerbock (Zieloni). W sondażach prowadzi SPD.

Zdaniem niemieckiego polityka ważne jest jednak, by możliwe szybko po wyłonieniu nowego rządu Niemiec odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Ostatnie takie spotkanie na najwyższym szczeblu miało miejsce w 2018 roku. – Trzy lata to bardzo długi czas – zauważył.

Jak mówił, rozmowy dotyczyły możliwości rozwijania dobrych relacji między Polakami a Niemcami. – Szczególnie tu, w regionie przygranicznym w czasie pandemii koronawirusa dostrzegliśmy jednak, czego brakuje – dodał Woidke. Współpracy wymaga, jego zdaniem, poprawa komunikacji między samorządami i administracją regionów.

Upamiętnienie polskich ofiar wojny na dobrej drodze

Grodzki nazwał Woidkego „przyjacielem Polski”, który wielokrotnie udowadniał, że „lepiej budować mosty, nawiązywać kontakty, kontynuować dialog i szukać rozwiązań niż traktować siebie z nieufnością”.

Podziękował za to, że projekt upamiętnienia w Berlinie polskich ofiar II wojny światowej i niemieckiej okupacji „jest na dobrej drodze”. W środę (15.09.) w niemieckim MSZ zaprezentowano koncepcję wzniesienia pomnika oraz miejsca dialogu, edukacji i dokumentacji. Projekt ma zostać zrealizowany w następnej kadencji Bundestagu.

Delegacja Senatu RP z marszałkiem Tomaszem Grodzkim po rozmowach w kancelarii premiera Brandenburgii Dietmara Woidke (trzeci od prawej) w Poczdamie

W czasie czwartkowej rozmowy poruszono też, jak przyznał Grodzki, „wiele tematów kontrowersyjnych, w podejście do kwestii gazociągu Nord Stream 2”. – Ale cała rozmowa odbyła się w duchu dialogu, podzielania wspólnych wartości i zrozumienia, że tylko wspólna, zjednoczona Europa może stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata, wobec rozwoju gospodarczego basenu Pacyfiku, Azji czy obu Ameryk – powiedział Grodzki.

Wizyta w Bundesracie

Marszałek Senatu przebywa w Niemczech na zaproszenie przewodniczącego Bundesratu, wyższej izby parlamentu Niemiec, w której zasiadają przedstawiciele krajów związkowych. W piątek weźmie udział w sesji plenarnej Bundesratu, spotka się z przewodniczącym izby, premierem Saksonii-Anhalt Reinerem Hasselofem, premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem oraz burmistrzem Hamburga Peterem Tschentscherem.



Grodzki przypomniał, że niedawno w Senacie zawiązała się Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna. Według niego wkrótce taka grupa ma powstać także w Bundesracie. – Silny głos Bundesratu i Senatu RP w budowie atmosfery przyjaźni, dialogu i współpracy może przyczynić się do tego, że oba nasze narody zyskają na tym i gospodarczo, i społecznie, i w odniesieniu do zjednoczonej Europy – podkreślił.

W piątek w Poczdamie marszałek Senatu odwiedził także siedzibę Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Jugendwerk).