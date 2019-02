Mariusz Błaszczak w Monachium o „Fort Trump”: jestem dobrej myśli

Władze polskie zabiegają o powstanie na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich nazywanej roboczo „Fort Trump”. Minister obrony Mariusz Błaszczak nie kryje optymizmu. - Jestem dobrej myśli - stwierdził w po rozmowach w Monachium.

– Rozmawiamy już od dłuższego czasu z naszym partnerem amerykańskim. Stany Zjednoczone są głównym partnerem Polski w NATO. Gwarancja Stanów Zjednoczonych jest niezwykle istotna dla naszego bezpieczeństwa – powiedział szef resortu obrony w piątek w przerwie obrad monachijskiego spotkania.

Końcówka maratonu

– Używając terminologii sportowej, można powiedzieć, że uczestniczymy w maratonie i jesteśmy gdzieś tak na 35 kilometrze. Wszystkie trudności już za nami. Niedługo ostatnia prosta, rozmawiamy, umówiliśmy się na kolejne spotkania. Atmosfera jest bardzo dobra – zaznaczył minister po rozmowie z sekretarzem obrony USA Patrickiem M. Shanahanem. – Jestem dobrej myśli – dodał. – Mamy dużo siły. Skończymy maraton w dobrym czasie – mówił.

Pytany o niedawną wypowiedz prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że „wkrótce” zostaną ogłoszone decyzje w sprawie wzmocnienia obecności USA, Błaszczak wyjaśnił, że Pentagon powinien do marca przedstawić ocenę projektu. – W rozmowie z Shanahanem dowiedziałem się, że to są daty orientacyjne. Jeżeli trzeba będzie więcej czasu na przygotowanie dobrego projektu, to ten czas zostanie znaleziony – wyjaśnił.

Bezpieczeństwo wschodniej flanki

Budowa stałej bazy USA będzie zdaniem ministra sukcesem Polski, aby zapewnienić bezpieczeństwo na całej wschodniej flance NATO. Podkreślił, że realizacją projektu bardzo mocna zainteresowana jest Estonia. Błaszczak wyraził opinię, że wszelkie propozycje wzmocnienia europejskiego filaru obrony powinny być uzupełnieniem NATO, a nie konkurencją dla Sojuszu. – Konkurencja wobec NATO prowadzi do osłabienia zdolności obronnych Polski i całej Europy – ostrzegł.

W Monachium trwa prestiżowa Konferencja Bezpieczeństwa

O powstanie stałej amerykańskiej bazy mówił też podczas niedawnego pobytu w Polsce sekretarz stanu USA Mike Pompeo. "Już dokonaliśmy znaczących zobowiązań, rozmieszczając żołnierzy w ramach wzmocnionej obecności. Uważamy, że to ważne. Nasze dwa kraje będą wspólnie pracować nad dojściem do tego, czy wszystko jest na właściwym poziomie, a gdy to zrobimy, zapadną dalsze decyzje, jakie przyjąć podejście" – powiedział.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że myśli o bezpieczeństwie ze strategicznego punktu widzenia, dlatego - jak dodał - należy znaleźć odpowiedź, która "odstraszy rosyjską agresję", tak by Polska i reszta Europy były bezpieczne.

Pytany, kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie "Fort Trump" odpowiedział, że "to będzie długa dyskusja".

Obecnie w Polsce stacjonuje ok. 4 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy są częścią sił NATO rozmieszczonych na wschodniej flance Sojuszu. Polska zabiega o powstanie stałej amerykańskiej bazy wojskowej, którą prezydent Andrzej Duda roboczo określił nazwą "Fort Trump".