Maria Szymanowska – pierwsza pianistka Europy

Danuta Gwizdalanka oddziela w biografii Marii Szymanowskiej mity od rzeczywistości. - Największym zaskoczeniem była dla mnie pewna łatwowierność sporej części wcześniejszych autorów, nie wyłączając mnie samej – podkreśla Gwizdalanka w rozmowie z Deutsche Welle - Przez lata twierdzono, że pod koniec 1809 r. 20-letnia Maria razem z dwójką rodzeństwa pojechała na 6 miesięcy do Paryża, gdzie podczas prywatnych koncertów oczarowała publiczność. Jako dowód wskazywano wpisy w sztambuchu pianistki – objaśnia autorka. Tymczasem młoda Szymanowska wzbogacała swój sztambuch nie podróżując. - Danuta Gwizdalanka potrafi wydobyć nowe aspekty ze znanych już biografii – stwierdza prof. Peter Oliver Loew, autor przekładu i jako dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich wydawca książki - Jej biografię Marii Szymanowskiej czyta się prawie jak powieść – podkreśla.

Na warszawskich salonach

Wirtuozka fortepianu przyszła na świat jako Maria Wołowska w 1789 r. w Warszawie w rodzinie wywodzącej się z frankistów - kontrtalmudycznej sekty żydowskiej, która w XVIII w. przeszła na katolicyzm. Ojciec Franciszek Wołowski był właścicielem browaru. Wołowscy należeli do elity warszawskiego mieszczaństwa. Rodzina prowadziła salon i to tam odbyły się pierwsze koncerty młodej Marii. Wykształcenie muzyczne otrzymała u nauczycieli domowych.

Maria Szymanowska na litografii sprzed 1830 roku Zdjęcie: Domaine public

Zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami w 1810 roku Maria wyszła za mąż. Jej wybrankiem został wywodzący się również z kręgów frankistowskich kupiec Józef Szymanowski. W pierwszych latach małżeństwa pochłania ją macierzyństwo. Na świat przychodzi trójka dzieci. Równocześnie salon rodziców w Warszawie zapewnia kontakt z muzyką na europejskim poziomie. Małżeństwo Szymanowskich od roku 1815 przeżywa kryzys. Maria oddaje się muzyce, w wolnym czasie komponuje proste miniatury oraz pieśni. W 1816 r. Julian Ursyn Niemcewicz zaprasza ją do skomponowania muzyki do pieśni ilustrujących dzieje Polski. Szymanowska jest autorką 5 spośród 33 pieśni w „Śpiewniku historycznym”. Jej „Jadwiga, Królowa Polski” rozbrzmiewa w salonach. Tymczasem małżeństwa Szymanowskich nie daje się uratować. Według Danuty Gwizdalanki Szymanowska już w 1819 r. prowadzi życie bez męża i udziela płatnych lekcji. Zarobkowanie nie przystawałoby wówczas mężatce z jej statusem społecznym. Uchodzi jednakże osobie niezamężnej. W lipcu 1820 r. pianistka przeprowadza rozwód, co wówczas w jej kręgach nie jest aż tak rzadkie.

Muzyczna kariera

Maria Szymanowska koncertuje teraz w warszawskich salonach i raz lub dwa razy w roku daje koncerty publiczne. Pobiera honoraria za koncerty, podkreślając swój status samotnej matki. Podobnie czynić będzie też później, podróżując po Europie. Danuta Gwizdalanka kładzie jednak kres wersji, że pianistka muzyką musiała zarabiać na utrzymanie rodziny. - O dzieci troszczył się ojciec i dziadkowie w Warszawie – wskazuje autorka - A Szymanowska zarobione pieniądze wydawała na utrzymanie siebie i towarzyszącego jej rodzeństwa w podróży. O pieniądzach bowiem pisywała w listach często, ale nie ma śladu, by jakkolwiek przekazywała je do Warszawy. Wręcz przeciwnie, wiemy, że to rodzice z Warszawy ratowali ją kiedyś finansowo po nadmiernych wydatkach na koncert – podkreśla Gwizdalanka. Ważnym źródłem dochodów stały się dla Szymanowskiej wydawane drukiem nuty jej utworów. Początek dała w 1819 r. publikacja 6 zeszytów z 70 miniaturami fortepianowymi w wydawnictwie „Breitkopf & Härtel” w Lipsku. To pierwsze skomponowane przez Polkę i wydane drukiem utwory muzyczne. Systematycznie pojawiały się kolejne publikacje. Nuty utworów Marii Szymanowskiej rozchwytywano. Jej pieśni, romanse, miniatury i tańce były efektowne i niezbyt trudne. Nie były też, jak wskazuje Danuta Gwizdalanka, podobnie ubogie jak ówczesna muzyka popularna. Można było nimi zabłysnąć.

Książka "Der weibliche Vulcan" autorstwa Danuty Gwizdalanki

Pierwsze tournée

Aby wypłynąć na szersze wody, Maria Szymanowska wyrusza w świat. Jej pierwsza trasa koncertowa w styczniu 1822 roku wiedzie do Petersburga i Moskwy. Szymanowska doskonale orientuje się w mechanizmach promocji wydarzeń muzycznych i przed wyjazdem zaopatruje się w listy polecające. W kilkumiesięcznej podróży towarzyszy jej siostra i brat. Koncert w Filharmonii w Petersburgu będzie ogromnym sukcesem. Wśród publiczności jest siostra cara Maria Pawłowna z małżonkiem, a na koncert przybywa dyrektor muzyczny z Weimaru Johann Nepomuk Hummel. Podobnym sukcesem będzie koncert w Moskwie. Na cześć pianistki wydawane są bale. Jednakże najważniejszym trofeum z tej podróży będzie tytuł dworski „Pierwsza fortepianistka carskiej wysokości”, otwierający drzwi do najważniejszych salonów i sal koncertowych w Europie.

Przyjaźń z Johannem Wolfgangiem von Goethe

W 1823 r. Maria Szymanowska uda się z Warszawy w kierunku zachodnim, ponownie w towarzystwie siostry i brata. Ta podróż koncertowa będzie trwała aż trzy lata. W Poznaniu prasa doceni, że Szymanowska gra z pamięci. Tym samym według biografistki to Szymanowska, a nie jak dziś się mniema Clara Schumann, jest pionierką grania w ten sposób. Z Poznania rodzeństwo skieruje się do Karlsbadu (Karlowe Wary), a potem do Marienbadu (Mariańskie Łaźnie). Tam Maria Szymanowska zaskarbi sobie podziw i przyjaźń niemieckiego wieszcza i ministra Johanna Wolfganga von Goethe. Poeta nie tylko skrupulatnie odnotuje w swym dzienniku koncert Szymanowskiej, spotkania z nią i spacery, ale zadedykuje utalentowanej pianistce wiersze.

Szymanowska na portrecie autorstwa Walentego Wankowicza, rok 1928 Zdjęcie: Domaine public

W listach do znajomych Goethe porówna grę Marii Szymanowskiej, którą słyszał także w Weimarze, do cenionego w Niemczech Hummela, uzupełnioną jednakże o polską lekkość. Maria Szymanowska w repertuarze koncertowym miała utwory kompozytorów sobie współczesnych, ale i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zaskakiwała siłą brzmienia, precyzją i śpiewnością dźwięku. Po koncertach w Niemczech rodzeństwo jedzie do Paryża. Jeden z listów polecających Johann Wolfgang von Goethe wystosuje do Alexandra von Humboldta. „Jako że należy Pan do badaczy natury, postrzegających wszystko jako dzieło wulkanów, posyłam Panu kobiecy wulkan”, będzie donosił poeta. Z Paryża rodzeństwo podąża do Londynu. Pianistka będzie tam dawać lekcje, a publiczny koncert, na którym zgromadzą się liczni członkowie rodziny królewskiej, okaże się prawdziwym hitem. Kolejny etap podróży to Włochy – koncerty i pełne zachwytów zwiedzanie. Z rozpoczęciem nowego sezonu Szymanowska znowu jest w Londynie.

Polski salon w Rosji

Powrót w 1826 roku do Warszawy jest otrzeźwiający, a zderzenie z rzeczywistością bolesne. Szymanowska prędko wyjeżdża ponownie. Daje koncerty w Wilnie, Rydze i Petersburgu. Wkrótce z siostrą Julią oraz córkami – Heleną i Celiną - osiedla się w Rosji. Szymanowskie prowadzą otwarty dom, udzielając się w kolonii polskiej. Jednym z gości w 1831 r. w ich salonie jest Adam Mickiewicz, który poświęci „królowej tonów” wiersz. Już po jej śmierci Mickiewicz zostanie dla Szymanowskiej zięciem. W połowie lipca 1831 r. Maria zapadnie na cholerę, szerzącą się wówczas w mieście. Śmierć w kwiecie wieku zakończy bezprecedensową karierę. W swych czasach Maria Szymanowska nie zdołała przetrzeć drogi do sal koncertowych innym kobietom. – Ta kariera była raczej epizodem bez poważniejszych – na razie – konsekwencji, wskazuje Danuta Gwizdalanka.

