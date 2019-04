Manfred Weber wydaje wojnę biurokracji w UE i plastikowym odpadom

Czołowy kandydat Europejskiej Partii Ludowej na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej Manfred Weber opowiedział się za wprowadzeniem światowego zakazu stosowania jednorazowych opakowań z plastiku oraz innych wyrobów z tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku. W wywiadzie dla "Bild am Sonntag" Weber przypomniał, że w państwach unijnych taki zakaz już wprowadzono, ale - jak podkreślił - "to nie wystarczy".

"Jeżeli nie przystąpimy szybko i zdecydowanie przeciwko zaśmiecaniu mórz i oceanów plastikiem, to przyszłe pokolenia będą miały z tym ogromne problemy. Dlatego zaproponuję wprowadzenie globalnego zakazu stosowania jednorazowych wyrobów plastikowych", powiedział.

Nowe przepisy tylko po gruntownej analizie

Obok walki z plastikiem, głównymi punktami programu wyborczego Webera jest ograniczenie biurokracji i obniżenie bezrobocia wśród młodzieży państw unijnych. Weber przedstawi je na wiecu wyborczym Europejskiej Partii Ludowej we wtorek 23 kwietnia w Atenach. Jak oświadczył we wspomnianym wyżej wywiadzie dla "Bild am Sonntag", chce usunąć tysiąc, niepotrzebnych jego zdaniem, unijnych ustaw i przepisów oraz poddać pod rozwagę ograniczenie liczby unijnych instytucji i urzędników.

W przyszłości w Unii Europejskiej nie powinna zostać uchwalona żadna nowa ustawa, jeśli nie przejdzie sprawdzianu jej przydatności i nie zostanie zaaprobowana przez unijną Radę ds. Kontroli Regulacyjnej. W sprawie ograniczenia unijnej biurokracji obecny przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i jego specjalny doradca Edmund Stoiber zmienili gruntownie swoje dotychczasowe stanowisko i zdają sobie sprawę z konieczności podjęcia odpowiednich działań, powiedział Weber w rozwmowie z "Welt am Sonntag". "To jednak nie wystarczy, ponieważ obywatele państw członkowskich UE na razie wciąż tego nie odczuwają", dodał.

Manfred Weber zamierza także przesunąć walkę z bezrobociem wśród młodzieży do centrum unijnej polityki. "Nie możemy być w Niemczech obojętni na to, że na południu Europy dorasta stracone pokolenie", powiedział. Weber pełni w tej chwili stanowisko szefa klubu poselskiego Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim i po wyborach do PE 26 maja chche zastąpić Jeana-Claude'a Junckera na stanowisku przewodniczącego Komisji Europejskiej, której obecna kadencja upływa 31 października.

ARD, dpa /jak