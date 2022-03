Manewry NATO: ofiary śmiertelne w katastrofie lotniczej

Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek (18.03.2022) podczas manewrów wojskowych NATO „Cold Response” w Norwegii. Czterech żołnierzy amerykańskich rozbiło się w samolocie wojskowym V-22 Osprey na północy kraju.

Premier Norwegii Jonas Gahr Støre potwierdził ich śmierć na Twitterze, mówiąc: „Rodzinom, krewnym i towarzyszom żołnierzy z ich jednostki składamy najgłębsze wyrazy współczucia”.

Również policja w prowincji Nordland oraz norweska armia potwierdziły, że załoga zginęła w wypadku. Przyczyna katastrofy nie została jeszcze wyjaśniona, ale obecnie prowadzone jest dochodzenie.

Złe warunki pogodowe

Według lokalnej policji i Wspólnego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego (JRCC) samolot wojskowy zniknął z radarów na południe od Bodö o godzinie 18:26 w piątek. W tym czasie w okolicy panowały złe warunki atmosferyczne.

Śmigłowiec ratowniczy i norweski samolot wojskowy przeszukały okolicę i o godzinie 21:17 zauważyły wrak z powietrza po tym, jak otrzymały sygnał alarmowy - poinformowała policja. Natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. Około godziny 01:30 w nocy policja przybyła na miejsce katastrofy i stwierdziła śmierć załogi.

Udział 30 000 żołnierzy

W „Cold Response”, największych od czasów zimnej wojny manewrach wojskowych pod dowództwem Norwegii, bierze udział 30 000 żołnierzy, 220 samolotów i ponad 50 okrętów z krajów NATO, a także Szwecja i Finlandia, które nie należą do Sojuszu.

W trudnych warunkach klimatycznych, na wodzie, w powietrzu i na lądzie zostanie przećwiczona obrona Norwegii.

NATO zazwyczaj organizuje ćwiczenia „Cold Response” co dwa lata. Manewry, które trwają do 1 kwietnia i odbywają się zaledwie kilkaset kilometrów od granicy z Rosją, zostały zaplanowane na długo przed inwazją Rosji na Ukrainę. Według NATO, Moskwa została szczegółowo poinformowana i zaproszona do wysłania obserwatorów, ale odmówiła.

(Tagesschau/jar)

