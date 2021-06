Mali: atak na żołnierzy Budeswehry

15 niemieckich żołnierzy zostało rannych w zachodnioafrykańskim Mali, najprawdopodobniej w wyniku ataku. Jak poinformowały źródła zbliżone do Komisji Obrony w Berlinie, wśród rannych dwunastu odniosło ciężkie obrażenia. Atak miał miejsce około 155 kilometrów na północ od Gao, gdzie w obozie „Castor” stacjonują żołnierze Bundeswehry. Według wstępnych ustaleń była to bomba samochodowa, prawdopodobnie zdetonowana przez zamachowca-samobójcę. Do Mali zostały wysłane samoloty wojskowe, by zabrać rannych.

Misja ONZ potwierdziła na Twitterze, że 15 żołnierzy „błękitnych hełmów” zostało rannych w zamachu bombowym. Nie podano jednak ich narodowości. Poinformowano jedynie, że żołnierze byli „celem ataku” rano w prowizorycznej bazie w wiosce Ichagara w okręgu Tarkint w regionie Gao.

Rzecznik dowództwa operacyjnego w Poczdamie tymczasem potwierdził, że ucierpiały „siły niemieckie”. Dowództwo operacyjne początkowo nie potwierdzało tych doniesień. Misja ONZ MINUSMA w Mali ma za zadanie stabilizację kraju. Większość żołnierzy Bundeswehry stacjonuje w Camp Castor.

„Według wiarygodnych źródeł kilku żołnierzy Bundeswehry z kontyngentu MINUSMA zostało ciężko rannych" – napisała ekspert od spraw polityki obronnej partii FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann. „Za wcześnie na dalsze spekulacje. Moje myśli są teraz tylko z żołnierzami, krewnymi i ratownikami”.

To kolejny zamach w Mali w ciągu ostatnich dni. W poniedziałek (21.06.2021) sześciu żołnierzy z francuskiej jednostki antyterrorystycznej Barkhane zostało rannych w zamachu bombowym. Czterech cywilów zostało również rannych w ataku w pobliżu Gossi w środkowym Mali.

W ramach misji MINUSMA Bundeswehra uczestniczy w międzynarodowej misji stabilizacji pogrążonego w kryzysie kraju, który od 2012 roku jest coraz mniej stabilny. Plemiona Tuaregów i grupy terrorystyczne powiązane z Al-Kaidą oraz „Państwem Islamskim” walczą tam o dominację. W ostatnich latach ich przemoc dotarła również do sąsiednich krajów w strefie Sahelu. Tysiące żołnierzy i cywilów zginęły w rejonie kryzysu, a setki tysięcy musiały opuścić swoje domy.

(afp, dpa/jak)

