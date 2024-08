Majorka. Niemieccy policjanci mieli pobić taksówkarza

Po ataku na taksówkarza na Majorce miejscowa policja tymczasowo zatrzymała czterech niemieckich turystów. Taksówkarz został pobity i trafił do szpitala. Lokalnej gazecie „Mallorca Zeitung” powiedział, że napastnicy twierdzili, iż są niemieckimi policjantami. Mieli mu nawet pokazać swoje legitymacje służbowe. „Myślałem, że umrę” – powiedział mężczyzna niemieckiemu dziennikowi „Bild”.

Niemiecka policja bada doniesienia

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (19-20 sierpnia). Obwiniani o pobicie mężczyźni wsiedli do taksówki w mieszczącej wiele barów i klubów okolicy, którą Niemcy nazywają Ballermann. Chcieli dostać się do hotelu w centrum wyspy. U celu podróży miało dojść do gwałtownej kłótni, relacjonują media. Jeden z Niemców zgubił telefon i obwinił taksówkarza o kradzież. Z tego powodu turyści mieli poważnie pobić kierowcę, który z kilkoma złamaniami trafił do szpitala.

Mężczyźni mieli w międzyczasie opuścić Majorkę. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. Rzecznik policji w Essen powiedział mediom, że „trwa dochodzenie, czy w incydencie brali udział funkcjonariusze”. I dodał, że „nie można tego wykluczyć”. Wyjaśnienie strawy jeszcze potrwa.

DPA/ widz